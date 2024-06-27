周杰倫8月攻蛋有望？大巨蛋消安驗證 遠雄曝最新進度

大巨蛋何時辦演唱會，天王周杰倫鬆口8月空下來了，大巨蛋臉書粉專也秒回「我也有空」，就等北市府遵照議會決議再函文內政部確認無適用建築技術規則127條，及遠雄送專業單位審查消安避難等驗證。遠雄表示，已完成的模擬情境等資料，本月已送消安中心基金會審查；需多久時間？遠雄說，需權責機關說明，不過都有一直在溝通。

對於天王周杰倫鬆口8月空下來了，不知道大巨蛋的回覆是什麼？遠雄副總楊舜欽笑說「我們一直都有空，一直空著」，不過來不來得及周杰倫8月開演唱會？楊舜欽坦言，的確時間是很急迫，因除了權責機關審查通過，依照過去新場地的確認，都是經紀公司看完做場地規畫，就都要2至3個月時間。

遠雄副總楊舜欽表示，遠雄的消防安全逃生避難模擬，是依照各個情境包括各種非體育賽事的模擬情境、消防編組等，本月已經將準備好的資料，送到消防安全中心基金會審查，目前都有一直在溝通。

不過除了周杰倫外，據了解，為了搶攻大巨蛋第一個開唱，台灣多家代理演唱會的娛樂公司，都有積極跟遠雄巨蛋公司詢問，除了國內的頂尖歌手，更不乏國外的知名藝人。