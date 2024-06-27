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北市信義區景勤里長罷免案成立 7月20日投票

中央社／ 台北27日電

台北市選舉委員會公告，信義區景勤里第14屆里長王雷凱罷免案成立，將在7月20日投開票。領銜人批評，王雷凱根本沒有住在里內；王雷凱則說，罷免方只是在公報私仇。

台北市選舉委員會日前公告，信義區景勤里第14屆里長王雷凱罷免案連署人數410人，查對後符合規定人數318人，達到此選舉區選舉人總數3068人的10分之1以上，超過法定連署人數，依法宣告罷免案成立。

此案領銜人列出7項罷免理由，包含王雷凱有貪污嫌疑、未有實際居住景勤里的事實、怠忽職守、常私人借貸不還錢、在外有非婚生子女、對於支持他的里民阿諛奉承卻對其餘里民惡言相向等。

王雷凱透過答辯書回應，此案既沒有正當性，更毫無道理，罷免方指控貪污完全是造謠，經檢警受理檢舉查核後已認定一切程序並無違失，其餘指控也沒有具體證據，很遺憾罷免方無視他在公務上的努力，只想藉由濫用國家行政資源來公報私仇。

依據公職人員選舉罷免法，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上，即為通過。

此案罷免活動期間為7月15日至19日的每天上午7時至下午10時，並在7月20日進行投開票。

台北市選舉 罷免 貪污

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