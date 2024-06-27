參考台北大稻埕碼頭 新北擬在鶯歌設貨櫃市集拚夜經濟

台北大稻埕碼頭貨櫃市集，吸引大批國內外旅客造訪，新北市經發局研擬在鶯歌區新北市美術館、三號公園等地，引入貨櫃市集，培養在地夜間消費習慣，帶動三鶯地區商圈朝「夜經濟」發展。不過在地藍綠議員擔心，外來、可複製商業模式恐與在地商家「競爭」；經發局長何怡明則認為，此非長期做法，而是扮演「火種」角色，把夜間消費習慣帶入，促進周邊商家改變過往營業時段與消費模式。

三鶯地區雖有美術館群，也有陶瓷老街、陶瓷藝術園區，但營業時間大多只到傍晚，且周邊旅宿不足，民眾往往只會「一日遊」，在地藍綠議員都希望市府能推動三鶯地區「夜經濟」，帶動民眾多留幾天，促進商圈與產業發展。

新北市府規畫短、中、長程計畫，參考台北市大稻埕碼頭貨櫃市集、關渡碼頭貨櫃市集營運模式，研擬在新北市美術館周遭、捷運鶯歌站、捷運陶瓷老街站、鶯歌三號公園或合適地點設立貨櫃市集，並透過夜間造景方式，吸引民眾造訪。

經發局指出，希望引入目標商家增加商街多樣性，串聯鶯歌文化、觀光、火車站、老街等旅遊線，吸引遊客延長停留時間，同時持續與鶯歌陶藝園區業者洽談，延長營業時間，提供晚間遊客參與手作DIY等課程。

市議員卓冠廷表示，市府終看到北市大稻埕碼頭貨櫃成功，但目前規畫的2個地點都不盡完善，如國華站下面離老街和車站太遠，又處於住宅區內，擔心遊客未必捧場反造成社區安寧干擾；新北美術館設置地點，擔心只會有假日遊客，平日鶯歌人不會離開市區跑去美術館那消費，可能造成廠商營運困難，應審慎評估。

卓冠廷認為，市府對鶯歌關心仍集中在美術館周邊，應把既有的底子打好，包含鶯歌行之有年的嘉年華會如今缺乏在地特色，貨櫃市集除創造一時打卡點以外，資源投注、在地連結、整體行銷規畫，都應有整體性的計畫，而不是「複製貼上」別人成功的商業模式。

市議員呂家愷說，鶯歌已有很多很有特色的亮點區域如老街、火車站市場、美術館、陶博館，市政府要主導的「夜經濟」應該是策略考量，提供輔導或讓利方式，讓在地既有商家響應夜間營業的夜經濟，三鶯因應即將開通捷運線最適合作為示範區，將此成功案例模組化複製到新北各地才對。

呂家愷認為，市集可以，但不是解決之道，地點在陶瓷老街站最適合，但重要的還是跟在地店家的溝通與勸進。

何怡明指出，非常認同議員意見，目前鶯歌商業型態多是早市，且陶博館、美術館夜間開放目前有困難，加上住宅區型態為主，「早睡早起」型態仍較多，要老街商家一次轉型到位確實困難。

何怡明說，市府希望市集能成為「火種」，把夜間消費習慣先帶入，就會有愈來愈多年輕朋友、陶瓷二代願加入夜經濟活動，進而帶動民眾留宿，是市府努力目標。