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大巨蛋演唱會第一首歌？ 蔣萬安神回覆唱起「周杰倫這首經典」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天上午接見北市田徑小將活動。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天上午接見北市田徑小將活動。記者林麗玉／攝影

台北大巨蛋能否辦演唱會？議會昨通過大巨蛋辦唱會建議案，市長蔣萬安被媒體堵訪，記者問蔣萬安，因大巨蛋漏水問題未解，未來周杰倫在大巨蛋開唱的第一首歌是「聽見下雨的聲音」嗎？蔣妙回不會，並且當場開唱周杰倫的「告白氣球」，蔣說，大巨蛋開唱的第一首歌是「親愛的，愛上你，從哪天起，甜蜜的很輕易...。」

蔣萬安今天上午接見北市田徑小將活動，對於大巨蛋辦演唱會等大型活動，昨天議會國民黨提案已經通過，不過議員苗博雅質疑，蔣萬安不想背負幫遠雄鬆綁的罵名，想當「不沾鍋」？

蔣萬安今天說，市府就是一直非常努力朝向市民共同期待，來讓大巨蛋能舉辦非體育賽事的大型活動包括演唱會，這是市民絕大部分都很期待看到，市府就是不斷努力，一關一關克服各項限制與困難，都會以最快速度朝向辦演唱會努力。

媒體追問蔣，會不會覺得被說不沾鍋委屈？蔣回不會，蔣說，他也很謝謝周杰倫，表達希望能來大巨蛋演唱會，市府也非常歡迎，希望能來大巨蛋辦演唱會的歌手朋友能順利舉行，我們也很期待。

媒體也問，因大巨蛋漏水問題未解，是否大巨蛋開唱的第一首歌是「聽見下雨的聲音」？蔣回不會，並且當場開唱告白氣球，表示大巨蛋開唱的第一首歌會是，「親愛的，愛上你，從哪天起，甜蜜的很輕易。」

周杰倫 大巨蛋 演唱會 蔣萬安

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