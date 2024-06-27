台北大巨蛋辦演唱會有解 8月迎周董？

台北大巨蛋辦演唱會卡關，國民黨北市議會黨團提案請市府再函請內政部確認是否適用「建築技術規則」第127條，昨天議會大會通過提案；體育局長王泓翔會表示，市府會以最快時間發文內政部。內政部昨晚重申立場從未改變，台北市政府應依2017年的函示，依權責自行決定。

內政部說，地方政府場館舉辦大型活動，本就應該由地方政府本於權責，要求主辦單位擬定大型群聚活動計畫，並依活動特性與群眾參與狀況，詳細審查、妥善規畫。

前天議會二讀時，社民黨市議員苗博雅要求加註「議會的決議不影響大巨蛋建照使照註記的效力」，但有議員反對，議長戴錫欽裁示先行暫擱。昨天是北市議會休會前最後一次臨時大會，國民黨團為確保提案過關，發出「甲動令」，準備表決大戰。

經討論，民進黨團提修正動議，增加「大巨蛋建照使照註記變更仍應依循法定程序辦理」，在大會獲得同意，戴錫欽宣布提案通過。

王泓翔大會後受訪表示，市府會依照議會決議，盡快發文內政部，確認是否與2017年函示，大巨蛋不適用建築技術規則127條一樣；也會請遠雄依使照註記規定，完成消防安全審查，北市府再依北市大型活動群聚自治條例開跨局處會議審查，確保安全、規畫無虞，才會讓活動舉辦。

天王周杰倫前天鬆口「8月空下來了，但不知道大巨蛋的回覆是什麼？」遠雄副總經理楊舜欽直言，國內外比較大的演唱經紀公司都來洽詢過，但因不知道權責機關何時才有審查結果，檔期方面沒辦法答應，「有空是有空，也只能空在那裡。」