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北市魚果市場擴建 議會保留彈性

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
北市第一果菜及萬大魚類批發市場擴充興建工程。本報資料照片
北市第一果菜及萬大魚類批發市場擴充興建工程。本報資料照片

北市第一果菜及萬大魚類批發市場在柯前市府時期僅蓋一半，市長蔣萬安上任後追加49億餘元預算，擴充興建6至8樓工程，遭北市議會財建委員會反對，並在市場處決算審查中通過附帶決議，要求產發局研議不擴充工程；北市議會臨時大會昨討論，議員意見分歧，最後修正為「不施作擴充工程規畫的可行性」，讓擴建保留彈性。

前市長柯文哲任內第一魚果批發市場歷經多次流標，改採「減項發包」，先由廠商以125億得標，但仍未蓋完，今年議會通過49億追加預算，但藍綠議員都批是甩鍋給下一任市長蔣萬安，變相綁架議會追加預算，藍營議員鍾小平甚至直指魚果市場是柯文哲的第4大弊案。

依北市府規畫，6樓將設文創商圈、商店，7樓為觀賞魚及水族周邊設備展售為主，8樓則為特色餐廳，預計2029年2月竣工；民進黨議員簡舒培日前在議會財建委員會審查市場處決算時，認為第一魚果市場改建工程，應以滿足批發市場為主，但後續擴充6至8樓空間與批發市場功能無關。

她認為，如果蓋了以後是為了讓承接的市場出租，只是當二房東，為了節省公帑，不應興建與批發市場無關空間，「請產發局2個月內研議本案不施作後續擴充工程的規畫。」

北市議會臨時大會昨二讀會，討論市場處決算，因簡舒培所提附帶決議內容是「不應興建」，國民黨議員張斯綱建議在最後一段增加「可行性」。

張斯綱表示，就是給市府去評估蓋或不蓋的空間，且這筆預算已經過了，當初的結構和工程都是蓋到8樓，要停蓋也不容易，所以給市府2個月時間去說服大家。

國民黨議員應曉薇指出，第一魚果改建案，過去至今已開過100多場地方說明會，現在若說不蓋，「把地方當傻瓜？」應在文字中增加召集地方蒐集意見，才是尊重在地意見。但簡舒培表示，果菜批發市場仍應以滿足批發市場為主，49億是民脂民膏，不是意氣之爭。

議員秦慧珠贊同張斯綱的文字修正，她說，批發市場考量攤販、農、漁等市場相關從業人員，並非為地方里長等所設置；多數議員支持張斯綱提案，議長戴錫欽裁示通過，市場處的決算也一併通過。

北市產發局表示，針對修正後的附帶決議，將依整體結構及消防安全、工程期程影響以及國內外批發市場多元使用等面向，2個月內提出研議報告。

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