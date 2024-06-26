大巨蛋可否開唱 內政部：北市府依主管權責自行決定

金山區金包里社區活動豐富，為社區成員開啟的課程也相當多元，社區在與各單位間聯繫或是活動報到都要使用電腦連線，不過社區電腦設備老舊，也讓社區的行政事務執行起來相當沒有效率，好在在市議員周雅玲的協助爭取下，金包里社區有了新的電腦設備，現在與各單位聯繫、成員參與活動報到都變得更快速。

2024-06-26 18:36