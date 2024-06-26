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大巨蛋可否開唱 內政部：北市府依主管權責自行決定
台北市議會今天通過議案，建議市府再次行文內政部確認大巨蛋辦演唱會相關疑義。內政部則重申，立場從未改變，台北市政府應依據106年的函示，由北市府依權責自行決定。
歌手周杰倫稱已將8月空下來，有意在大巨蛋開唱。台北市體育局長王泓翔今天說，將依議會決議盡快發文給內政部，確認大巨蛋舉辦非體育賽事，是否不適用建築技術規則建築設計施工編第127條，若內政部函示與民國106年相同，就會請遠雄依使照註記委託專業機構審查驗證防火逃生避難安全。
內政部晚間透過新聞稿表示，對於地方政府場館舉辦大型活動，本來就應由地方政府本於權責，要求主辦單位擬定大型群聚活動計畫，並依活動特性與群眾參與狀況，進行詳細審查、妥善規劃。
內政部強調，對於大巨蛋舉辦大型演唱會活動立場，就是依據106年函釋從未改變，請台北市政府依權責自行決定。
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