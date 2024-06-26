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大巨蛋回應周杰倫「我也有空」 遠雄曝難題嘆：也只能空在那裡

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
臉書粉專「臺北大巨蛋－春芽」今天下午5點多發文，內容是周杰倫稱「我不知道大巨蛋的回覆是什麼」、大巨蛋則回「我也有空」。圖／取自臉書粉專「臺北大巨蛋－春芽」
臉書粉專「臺北大巨蛋－春芽」今天下午5點多發文，內容是周杰倫稱「我不知道大巨蛋的回覆是什麼」、大巨蛋則回「我也有空」。圖／取自臉書粉專「臺北大巨蛋－春芽」

台北大巨蛋何時能辦演唱會受矚，議會今臨時大會通過藍黨團提案的大巨蛋辦演唱會建議案。臉書粉專「臺北大巨蛋－春芽」下午5點多發文，周杰倫稱「我不知道大巨蛋的回覆是什麼」、大巨蛋則回「我也有空」；遠雄回應，謝謝議會往市民期待方向進行，坦言即使審查有結果，仍待場勘、適應期，嘆「有空是有空」，但無法確認檔期。

遠雄副總經理楊舜欽表示，謝謝議會，整個往市民期待的方向進行，後續還有相關審查，遠雄已備好資料，也強調尊重權責機關最後的審議結果，遠雄再做適當調整，「當然希望能往好的方向進行」。

除了周杰倫喊話8月有空，是否有其他人來接洽？楊舜欽直言，國內外比較大的演唱經紀公司都來洽詢過，但因不知道權責機關何時才有審查結果，檔期方面沒辦法答應；也因是新的場館，即便審查已有結果，仍須新的場勘、適應期間，時間上無法確認，「有空是有空，也只能空在那裡。」

周杰倫 大巨蛋 演唱會 遠雄

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