北市漁果市場不蓋6、7、8樓？北市議會保留續建彈性

北市第一漁果批發市場改建案，因柯前市府「減項發包」將增49億餘元預算，擴充興建6至8樓工程，遭北市議會財建委員會反對，並在市場處決算審查中附帶決議，為節省公帑不應興建，並限期研議「不施作擴充工程規畫」；北市議會臨時大會下午討論此案時，修正為「不施作擴充工程規畫的可行性」，保留可續建的彈性。

北市第一果菜及魚類批發市場改建工程案，前市長柯文哲任內歷經多次流標，之後改採「減項發包」先由廠商以125億元得標，之後再由議會通過49億元追加預算，蓋完魚果市場，但遭藍綠議員批評是甩鍋給下一任市長蔣萬安，變相綁架議會追加預算。

依北市府規畫，6樓將設文創商圈、商店，7樓為觀賞魚及水族周邊設備展售為主，8樓則為特色餐廳。議員簡舒培日前在議會財建委員會審查市場處決算時，認為第一魚果市場改建工程，應以滿足批發市場為主，但後續擴充6至8樓空間與批發市場功能無關，建議新多的這些樓層就不要蓋。

她認為，如果蓋了以後是為了讓承接的市場出租，只是當二房東，為了節省公帑，不應興建與批發市場無關空間，請產發局2個月內研議本案不施作後續擴充工程的規畫。

北市議會臨時大會下午二讀會，討論市場處決算，因簡舒培所提附帶決議內容是「不應興建」，議員張斯綱建議做文字修正，並在最後一段增加「可行性」，意指若研議不可行，就有擴充興建的可能。

簡舒培對文字修正沒有意見，但議員應曉薇指出，第一魚果改建案，過去至今已開過100多場地方說明會，現在若說不蓋，「把地方當傻瓜？」應在文字中，增加召集地方蒐集意見，才是尊重在地意見。但簡舒培表示，果菜批發市場和仍應以滿足批發市場為主，49億是民脂民膏，不是意氣之爭。

議員秦慧珠贊同張斯綱的文字修正，她說，批發市場考量攤販、農、漁等市場相關從業人員，並非為地方里長等所設置；由於多數議員支持張斯綱提案 ，議長戴錫欽裁示通過，市場處的決算也一併通過。

對此，北市產發局表示，針對修正後的附帶決議，將依整體結構及消防安全、工程期程影響以及國內外批發市場多元使用等面向，2個月內提出研議報告。