七彩燈籠高高掛 汐止金龍里裝置藝術成打卡點

汐止區金龍里將活動中心騎樓佈置為裝置藝術走廊，並且隔一段時間就會更換創意，前陣子將之前繽紛的彩色雨傘下架，換上了五顏六色的燈籠，讓路過民眾有新鮮感，也再度成為拍照打卡景點。

在汐止金龍市民活動中心騎樓的裝置藝術，大半年過去，現在場景又換了，本來的繽紛雨傘海，現在是七彩燈籠高高掛，一樣很吸晴，在去年時，里辦公處發揮巧思，將活動中心騎樓佈置為裝置藝術走廊，並且隔一段時間就會更換創意。

金龍里長陳美麗表示，金龍里是一個住宅區，在辦自強活動的時候，都會到處去看，就看到很多的社區都有做裝置藝術，所以，就想里內也可以做一個小型的裝置藝術，活動中心旁邊就是市場，菜籃族、小朋友，去買菜上學的時候經過，就可以有一個不同的風貌讓金龍里呈現出不一樣的地方，就因為這樣的想法，所以，就佈置裝置藝術走廊。

陳美麗指出，做法是一開始做雨傘，因為看到很多地方都有這麼做，呈現出來很美，半年過去，就又再想新的創意，第二次就做燈籠，未來會持續和志工們腦力激盪，每過一段時間就會更換裝置藝術，持續將這裡營造為打卡景點，成為金龍里的特色。

雨傘收起來，換五顏六色的燈籠上場，志工們也做了手工，中間穿插了許多亮片折的蝴蝶，而且還掛了小燈，晚上搭配燈亮，真的很美，換了主題，路過民眾有新鮮感，志工說，色彩真的很繽紛，每個人經過都說怎麼這麼漂亮，就會停下來看一下或是拍照，POSE怎麼擺，拍起來都好看。