淡水水源里大拜拜繞境盛大 傳承習俗祈福平安

一年一度的淡水區水源里大拜拜繞境活動，在昨天上午舉辦，新北市淡水區水源里雖然位處山區，但是全淡水面績最大的里，過去每年都在農曆五月二十日，舉辦遶境活動，參拜保儀大夫、保生大帝、觀音佛祖、天上聖母以及清水祖師，活動相當盛大，也讓水源里許多的居民都到場共襄盛舉。

水源里長李貴鐘表示，早期水源里因為大多是山區務農生活為主，最大大農產輸出就是產茶樹，但經過幾次的蟲害讓農作受損嚴重，因此從六、七十年前就開始參拜保儀大夫，並且於入夏後在每年的農曆五月二十辦理繞境來祈求農作物豐收。

里長李貴鐘表示，這項傳統在當地水源里己經舉辦數十年，從他們小時候就開始，一直到現在，由里長擔任主辦，號召許多陣頭來舉行繞境活動，經過的聚落包括了水?頭、山子頂、楓樹湖、白石腳、南勢埔等等最後回到北新路二段旁的空地聖壇，期盼這次的大拜拜遶境不僅是在地居民共同祈福的宗教盛事活動，更是一項在地文化習俗的傳承。