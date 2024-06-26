快訊

拜川對台立場曝光「他」擅打模糊仗 美總統大選辯論5大議題一次看

又一波新冠疫情爆發 醫嘆「政府沒準備」：被病毒打得措手不及

插旗宮廟後轉當網紅 高雄蚵仔寮名廟「主委」涉毒遭逮…背景曝光

淡水水源里大拜拜繞境盛大 傳承習俗祈福平安

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
一年一度的淡水區水源里大拜拜繞境活動，活動相當盛大，也讓水源里許多的居民都到場共襄盛舉。 圖／紅樹林有線電視提供
一年一度的淡水區水源里大拜拜繞境活動，活動相當盛大，也讓水源里許多的居民都到場共襄盛舉。 圖／紅樹林有線電視提供

一年一度的淡水區水源里大拜拜繞境活動，在昨天上午舉辦，新北市淡水區水源里雖然位處山區，但是全淡水面績最大的里，過去每年都在農曆五月二十日，舉辦遶境活動，參拜保儀大夫、保生大帝、觀音佛祖、天上聖母以及清水祖師，活動相當盛大，也讓水源里許多的居民都到場共襄盛舉。

水源里長李貴鐘表示，早期水源里因為大多是山區務農生活為主，最大大農產輸出就是產茶樹，但經過幾次的蟲害讓農作受損嚴重，因此從六、七十年前就開始參拜保儀大夫，並且於入夏後在每年的農曆五月二十辦理繞境來祈求農作物豐收。

里長李貴鐘表示，這項傳統在當地水源里己經舉辦數十年，從他們小時候就開始，一直到現在，由里長擔任主辦，號召許多陣頭來舉行繞境活動，經過的聚落包括了水?頭、山子頂、楓樹湖、白石腳、南勢埔等等最後回到北新路二段旁的空地聖壇，期盼這次的大拜拜遶境不僅是在地居民共同祈福的宗教盛事活動，更是一項在地文化習俗的傳承。

淡水

延伸閱讀

新北就服處淡水徵才好熱烈 媒合11企業釋300職缺

淡水機車硬闖人行道危險 市議員會勘盼科技執法

被AI換臉成不雅影片男主角 淡水多名里長遭恐嚇取財

新北淡水最高摩天住宅驚傳失火 消防局緊急動員

相關新聞

周杰倫8月登大巨蛋有望？演唱會建議案北市議會過關 後續流程曝光

大巨蛋何時辦演唱會？議會今臨時大會通過國民黨團提案的大巨蛋辦演唱會建議案，體育局長王泓翔會後表示，市府會以最快時間發文內...

大巨蛋回應周杰倫「我也有空」 遠雄曝難題嘆：也只能空在那裡

台北大巨蛋何時能辦演唱會受矚，議會今臨時大會通過藍黨團提案的大巨蛋辦演唱會建議案。臉書粉專「臺北大巨蛋－春芽」下午5點多...

大巨蛋辦演唱會議會過關 苗博雅：蔣萬安不想擔為遠雄鬆綁罵名

台北大巨蛋能否辦演唱會等非體育賽事，議會今臨時大會通過藍黨團提案的大巨蛋辦演唱會建議案。對於是否是議會幫大巨蛋背書？社民...

金山金包里社區活動豐富 市議員爭取換新電腦設備

金山區金包里社區活動豐富，為社區成員開啟的課程也相當多元，社區在與各單位間聯繫或是活動報到都要使用電腦連線，不過社區電腦設備老舊，也讓社區的行政事務執行起來相當沒有效率，好在在市議員周雅玲的協助爭取下，金包里社區有了新的電腦設備，現在與各單位聯繫、成員參與活動報到都變得更快速。

瑞芳傑魚里共餐好熱鬧 區長有獎徵答送住警器

每周三是瑞芳區傑魚里的銀髮共餐日，今(26)日瑞芳區區長楊勝閔也到場和長者共餐話家常，並宣導多項即將上路的新政策，還帶來住警器和長者們進行有獎徵答，讓長者不僅獲得新知，還有住警器可以安裝在家，居住安全更有保障。

淡水水源里大拜拜繞境盛大 傳承習俗祈福平安

一年一度的淡水區水源里大拜拜繞境活動，在昨天上午舉辦，新北市淡水區水源里雖然位處山區，但是全淡水面績最大的里，過去每年都在農曆五月二十日，舉辦遶境活動，參拜保儀大夫、保生大帝、觀音佛祖、天上聖母以及清水祖師，活動相當盛大，也讓水源里許多的居民都到場共襄盛舉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。