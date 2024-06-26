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大巨蛋辦演唱會議會過關 苗博雅：蔣萬安不想擔為遠雄鬆綁罵名

聯合報／ 記者林麗玉楊正海／台北即時報導
社民黨議員苗博雅。記者林麗玉／攝影
社民黨議員苗博雅。記者林麗玉／攝影

台北大巨蛋能否辦演唱會等非體育賽事，議會今臨時大會通過藍黨團提案的大巨蛋辦演唱會建議案。對於是否是議會幫大巨蛋背書？社民黨議員苗博雅說，蔣萬安最大的問題，是他要當市長，也要當不沾鍋，因遠雄的使照註記應是市府職權，要變更就應該要由遠雄依照法令程序送件，由專家學者去審，但蔣萬安不想要擔為遠雄鬆綁的罵名，將腦筋動到議會頭上，要國民黨團幫他提案。

苗博雅說，蔣萬安要演一齣「議會叫我這樣做，萬不得已這樣做」，只是這場戲昨天被破局，所以她昨天加註修正動議「議會決議不影響大巨蛋建照、使照註記效力」，就是為了把話講清楚，因議會決議絕對不可能幫大巨蛋變更使照。

苗博雅說，大巨蛋的問題在於使照註記第29點，如果要辦臨時性活動，必須符合建築技術規則127條或進行防火避難的性能審查，依照國民黨所提的提案，會擔心會不會衍生誤會，議會提案可以蓋掉使照註記第29點，事實上是沒有辦法，因為議會職權本來就不包括變更使照。

苗也提到，使照註記第29點是做安全把關，如果蔣萬安市府要為遠雄鬆綁，除了應該要自己依照法定程序，請遠雄自己來申請變更釋照，還有市府跟遠雄的分潤應該要提高，因當初分潤千分之6議定，是因為有使照第29點，如果要鬆綁，不能平白無故幫遠雄鬆綁，這是放水，應該要搭配分潤提升，所以昨天提出加註第四點。

苗博雅說，她的版本與民眾黨的版本，都有提到要鬆綁註記第29點就要提高分潤，不過很可惜，國民黨這次沒有支持這個意見，後續到底分潤要怎麼處理或收費上限，要看蔣萬安能否拿出有魄力態度，與遠雄商議，不過目前看，蔣萬安偏軟，遠雄提出的訴求都照單全收，這後續要持續關注，如果未來真的有使照變更，她在議會也會要求分潤，要提高對遠雄的要求。

大巨蛋 演唱會 苗博雅 蔣萬安 遠雄

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