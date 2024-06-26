金山金包里社區活動豐富 市議員爭取換新電腦設備

金山區金包里社區活動豐富，為社區成員開啟的課程也相當多元，社區在與各單位間聯繫或是活動報到都要使用電腦連線，不過社區電腦設備老舊，也讓社區的行政事務執行起來相當沒有效率，好在在市議員周雅玲的協助爭取下，金包里社區有了新的電腦設備，現在與各單位聯繫、成員參與活動報到都變得更快速。

金包里社區發展協會執行長許斌煌表示，社區每週都有安排活動，除了服務社區長輩，還有新住民服務，老舊的電腦設備光是連線上政府機關的網頁都要等很久，相當感謝市議員周雅玲的協助，現在新的電腦跑網頁快速，就連螢幕都變大了，對於也是銀髮長輩的志工，在使用上更友善，不怕看不清楚。

在新的電腦設備換新後，市議員周雅玲也趁著參與社區活動的同時，實際的使用驗收，開啟衛福部的志願服務資訊整合系統並且登入也都快速有效率，讓社區活動與志工登入報到順利許多。

市議員周雅玲指出，這次為金包里社區爭取了兩部電腦設備，在社區據點中擺放一台，也因為金包里社區與金美國小有攜手課程活動與服務，因此另外一台則是擺放於金美國小中，希望藉由電腦設備的換新能夠讓金包里社區執行活動事半功倍，讓社區有更多的量能去服務更多需要幫助的社區民眾。