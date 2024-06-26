落實性別平等 雙溪公所推培力性別友善社區

為了落實性別平等，雙溪區公所透過培力社區具有性別友善的公共空間環境、促進社區居民具有性別敏感度，共同營造性別平等的生活環境，透過課程讓雙溪的民眾更能了解性平概念，落實性平生活化。

雙溪地區位處偏鄉，不少長者長久以來還是有男尊女卑的觀念，但透過持續的性平推廣，讓兩性之間更能理解和包容，慢慢消除性別歧視。性別友善社區的工作內涵，以強化社區執行能力或善用社區資源為導向，透過確認、支持及動員社區現有的資源及能力，以創造及達到社區的共同性別平等願景。

新基里里長蘇虹如表示，希望透過課程的培力，讓社區居民對於性別平等的觀念可以提升，未來社區也會再開辦如性別暴力，性騷擾防治等課程，讓民眾對於性平有更多認識。

雙溪區區長林銚傑說，持續透過宣導活動推廣性別平等，讓社區居民培養性別平等觀念，逐步消除性別歧視，促進家庭親子關係融洽並建立優質社區環境，落實性平生活化。