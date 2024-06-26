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北市府員工身心健康關懷中心揭牌 蔣萬安：率六都之先納公衛師

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
「台北市政府員工身心健康關懷中心」今天揭牌，市長蔣萬安（右二）、衛生局長陳彥元（左二）、北市聯醫總院長蕭勝煌（右一）共襄盛舉。記者林佳彣／攝影
「台北市政府員工身心健康關懷中心」今天揭牌，市長蔣萬安（右二）、衛生局長陳彥元（左二）、北市聯醫總院長蕭勝煌（右一）共襄盛舉。記者林佳彣／攝影

台北市政府關懷市府員工健康不遺餘力，設在市政大樓的員工健康促進辦公室運作迄今3年，今年升級成員工身心健康關懷中心，並納入公共衛生師、諮商心理師、職場護理師的三師團隊駐點服務，今天揭牌啟用，提供市府員工公忙之餘，就近在市府大樓與專業人員諮詢健康。

北市府2021年起在市政大樓東區一樓設置「員工健康促進辦公室」，團隊由聯醫1名專責的職場護理師及北市環保局、水利處、新工處等跨局處8名兼職人員組成，提供健康衛生諮詢、健康資料彙集、職場健康趨勢分析、健康資源轉介等服務。

如今，北市府優化升級該辦公室成「台北市政府員工身心健康關懷中心」，團隊成員不只職場護理師，也加入諮商心理師、延攬公共衛生師；除了整合原有職場健康管理業務，將強化心理健康諮詢、轉介市府員工至聯醫個案管理、舉辦健康促進推廣活動等。

北市聯醫總院長蕭勝煌補充，在空間上，新增對外的諮詢櫃台及專屬會談室，提供市府員工與來訪洽公市民朋友對應窗口，如因個人諮詢議題需求，也可至專屬會談室完成，無須擔心隱私或被干擾問題。

員工身心健康關懷中心今揭牌，市長蔣萬安致詞提及，他擔任立法委員時，提案「公衛師法」能修法通過，當時大會相當支持且順利通過，北市此次首創全國之先納入公衛師，未來由三師團隊、多管道的照護服務，來守護市府6000多位員工健康。

北市府今年將「員工健康促進辦公室」升級成「員工身心健康關懷中心」，新增對外的諮詢櫃台及專屬會談室（如圖）。圖／北市聯醫提供
北市府今年將「員工健康促進辦公室」升級成「員工身心健康關懷中心」，新增對外的諮詢櫃台及專屬會談室（如圖）。圖／北市聯醫提供

團隊 職場

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