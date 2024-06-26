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2024新北兒藝節怪獸王國7月13日登場 連續9天表演不斷電

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
2024新北市兒童藝術節7月13日即將登場，每日下午4點至晚間9點不斷電推出系列活動。圖／新北文化局提供
2024新北市兒童藝術節7月13日即將登場，每日下午4點至晚間9點不斷電推出系列活動。圖／新北文化局提供

2024新北市兒童藝術節7月13日即將登場，每日下午4點至晚間9點不斷電推出系列活動。副市長朱惕之說，新北兒藝節已邁入第16年，累積660萬人次參加，今年以「怪獸王國」為主題，規畫6大主題場域，邀請國內外表演藝術家及團隊，邀請家長帶孩子一同參與。

2024新北市兒童藝術節6大主題場域，包括歡樂廣場、怪獸城門、怪獸小徑、怪獸故事屋、奇幻城堡、天馬城鎮，囊括表演節目、藝術裝置、互動體驗、科技藝術等，7月13日晚間6點30分開幕表演，由如果兒童劇團擔綱，7月14日則有身聲跨劇場演出希望之翼。7月20日狂美交響管樂團帶來卡通動畫大進擊，演奏組70年代開始至近期火紅的卡通動畫發燒組曲。7月21日則由安徒生與莫札特的創意劇團帶來屋頂歡樂派對，現場樂團搭配演員歌舞，結合大型戲偶，邀請台下觀眾一起用手做樂器，創造歡樂的親子時光。

此外，7月13日起至7月21日，為期9天不間斷的馬戲演出，包括：遊行表演、魔術、唱跳秀、馬戲戲劇等節目，另規劃市集、馬戲體驗區等周邊活動；周一到周五晚間，還有YOYO家族與人氣卡通明星唱跳演出、西班牙的Cal y Canto Teatro劇團定目演出等；另外，怪獸小徑涵蓋國內外藝術家9大藝術裝置作品，包含音樂互動裝置怪獸村、祈福互動裝置、體感互動裝置等多項體驗設施，打造充滿奇幻色彩的藝術展覽。

新北市文化局長張䕒育說，今年兒藝節也與財團法人遠雄文教公益基金會、財團法人育秀教育基金會攜手合作推出體驗活動，場域除新北市民廣場、府中廣場外，文化局所屬各藝文中心與博物館，也同步推出兒藝節系列主題體驗活動。

2024新北市兒童藝術節7月13日即將登場，每日下午4點至晚間9點不斷電推出系列活動。圖／新北文化局提供
2024新北市兒童藝術節7月13日即將登場，每日下午4點至晚間9點不斷電推出系列活動。圖／新北文化局提供
新北兒藝節邀請來自西班牙的Cal y Canto Teatro劇團定目演出。圖／新北文化局提供
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