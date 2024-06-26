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產值超過7億元 新北2026將打造AI花圃展示萬金杜鵑

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北萬金杜鵑遠近馳名，種植超過10萬株，已創造超過7億元產值。記者江婉儀／攝影
新北萬金杜鵑遠近馳名，種植超過10萬株，已創造超過7億元產值。記者江婉儀／攝影

新北萬金杜鵑遠近馳名，種植超過10萬株，已創造超過7億元產值。新北市農業局表示，將於2026年於萬里金山地區，打造4處「萬金杜鵑AI美學展示苗圃」，苗圃生產結合智能環控，協助產業轉型觀光苗圃，預計展示上百種杜鵑，同時也作為復育台灣原生杜鵑基地。

新北市農業局代理局長諶錫輝今天在市政會議，說明在青年、智能及工程上推動韌性農業及淨零碳排成果。

諶錫輝表示，萬里金山在地花農具有50年以上栽培經驗，農業局將打造AI展示苗圃，憑藉職人專業技術，蒐集杜鵑栽培參數，將設施環境資料經由AI分析、深度學習，開發出萬金杜鵑栽培模式，以此導入智能環控，且透過網路遠端監控，花農不用到苗圃，就可以掌握全場，省力又省工，不僅解決產業缺工問題，更能吸引青農投入生產。

農業局補充，杜鵑苗扦插後會在溫室內育成，溫室內溫度高於32度時即需啟動降溫措施如循環扇、噴灌系統、遮光捲簾、開天窗等排除熱障礙，否則杜鵑苗根系將無法開展，扦插就會失敗。

農業局指出，導入智能環控後，農友將不需親至苗圃溫室啟用降溫措施，透過手機即可自動啟用，省時又省力，且環控系統也於噴灌系統旁架設病蟲害防治施藥及液態肥料補給系統，透過自動化管理及花農田間管理經驗，使杜鵑栽培更有效率。

此外，再結合美學團隊及引入第三級產業，協助產業轉型觀光苗圃，並展示花農珍稀及自己雜交育苗及新品種杜鵑，增加民眾體驗，創造杜鵑全年經濟及在地商業鍵，進而推動在地產業。

新北市農業局指出，導入智能環控後，農友將不需親至苗圃溫室啟用降溫措施，透過手機即可自動啟用，省時又省力。記者江婉儀／攝影
新北市農業局指出，導入智能環控後，農友將不需親至苗圃溫室啟用降溫措施，透過手機即可自動啟用，省時又省力。記者江婉儀／攝影

杜鵑 萬里

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