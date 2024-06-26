周杰倫8月登大巨蛋有望？演唱會建議案北市議會過關 後續流程曝光
大巨蛋何時辦演唱會？議會今臨時大會通過國民黨團提案的大巨蛋辦演唱會建議案，體育局長王泓翔會後表示，市府會以最快時間發文內政部，再度確認大巨蛋是否還是同106年函示「無適用建築技術規則127條」；另，只要遠雄完成消防安全、避難審查驗證，並將佐證資料送市府，體育局就會作為窗口，依大型活動群聚自治條例召開跨局處的會議審查，確保安全、相關規畫無虞，才會讓活動舉辦。
對於天王周杰倫鬆口「8月空下來了，但不知道大巨蛋的回覆是什麼？」周杰倫八月大巨蛋開唱可不可能？王泓翔表示，以目前的時辰上來講，確實是有一點急迫，但市府的立場還是要安全，這部分遠雄也好、未來主辦演唱會的相關單位也好，期待他們在相關規畫準備能做最好規畫。
議會臨時大會今天下午通過國民黨團大巨蛋辦演唱會建議案，王泓翔大會後受訪表示，接下來北市府就會依照議會決議，盡快發文給內政部，就106年函示部分，跟內政部確認是否現在的解釋，還是與106年大巨蛋無適用建築技術規則127條的解釋一樣，會再進行確認，後續也會請遠雄依照使照註記規定，完成消防安全審查。
未來大巨蛋要辦演唱會的相關程序，王泓翔說，相關單位備妥活動規畫或相關佐證資料，包括消防安全審查、避難審查驗證的佐證資料，送到北市府來，體育局會做一個窗口，依照台北市大型活動群聚自治條例，召開跨局處的會議審查，確保安全、規畫都無虞，才會讓活動舉辦。
由於議會通過的建議案，也包括民進黨團提出的大巨蛋建照使照註記變更仍應依循法定程序辦理，媒體也問及市府未來會不會變更使照註記？王泓翔說，現階段市府是依照議會的決議，包括之前發文給遠雄的公文都非常清楚，基本上，只要遠雄透過專業者驗證，送第三方具消防安全驗證能力的如消防安全中心基金會，審查完之後，佐證資料併同活動計畫送到市府，就會依照台北市大型群聚活動自治條例審查，與使照註記變更沒有關係，目前會依照這樣的方式處理。
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