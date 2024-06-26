周杰倫8月登大巨蛋有望？演唱會建議案北市議會過關 後續流程曝光

大巨蛋何時辦演唱會？議會今臨時大會通過國民黨團提案的大巨蛋辦演唱會建議案，體育局長王泓翔會後表示，市府會以最快時間發文內政部，再度確認大巨蛋是否還是同106年函示「無適用建築技術規則127條」；另，只要遠雄完成消防安全、避難審查驗證，並將佐證資料送市府，體育局就會作為窗口，依大型活動群聚自治條例召開跨局處的會議審查，確保安全、相關規畫無虞，才會讓活動舉辦。

對於天王周杰倫鬆口「8月空下來了，但不知道大巨蛋的回覆是什麼？」周杰倫八月大巨蛋開唱可不可能？王泓翔表示，以目前的時辰上來講，確實是有一點急迫，但市府的立場還是要安全，這部分遠雄也好、未來主辦演唱會的相關單位也好，期待他們在相關規畫準備能做最好規畫。

議會臨時大會今天下午通過國民黨團大巨蛋辦演唱會建議案，王泓翔大會後受訪表示，接下來北市府就會依照議會決議，盡快發文給內政部，就106年函示部分，跟內政部確認是否現在的解釋，還是與106年大巨蛋無適用建築技術規則127條的解釋一樣，會再進行確認，後續也會請遠雄依照使照註記規定，完成消防安全審查。

未來大巨蛋要辦演唱會的相關程序，王泓翔說，相關單位備妥活動規畫或相關佐證資料，包括消防安全審查、避難審查驗證的佐證資料，送到北市府來，體育局會做一個窗口，依照台北市大型活動群聚自治條例，召開跨局處的會議審查，確保安全、規畫都無虞，才會讓活動舉辦。