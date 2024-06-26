看到周杰倫空下8月時間 蔣萬安盼盡快解決大巨蛋限制

台北大巨蛋能否舉辦演唱會等非體育賽事，議員提案北市府再函請內政部確認是否適用「建築技術規則」第127條，昨議會二讀未過，今再闖關，預料上演表決戰。市長蔣萬安今出席北市府員工身心健康關懷中心揭牌活動前受訪回應，有看到周杰倫空下8月時間，希望盡快解決大巨蛋相關限制，盼議會能夠充分討論，若有決議也會尊重。

希望台北大巨蛋趕快解套？蔣萬安表示，希望議會能夠充分討論，市民都很期待，大巨蛋除了辦體育賽事，以及接下來演唱會在內等各項大型活動，市府都會和議會一起努力。如果議會有決議，市府會尊重議會決議，再發文給內政部，確認後續相關的規定。

民進黨質疑議會為什麼要幫市府背書，蔣萬安說，議會各黨團都有討論，所以尊重絕大部分議員的意見。

至於周杰倫昨稱8月時間空下來，蔣萬安回應，「有，我看到，所以我們很希望能夠盡快讓大巨蛋的相關限制能夠解決，也謝謝議會各黨團議員支持面對這個問題，然後一起共同克服。」他強調，期待能夠讓大巨蛋盡快可以舉辦運動賽事外，包含演唱會在內的大型活動。