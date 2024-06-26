快訊

駐美代表處再爆霸凌 徐巧芯：要下屬整天呆坐沒開機電腦前

每天睡午覺超過1小時，失智風險增加1.4倍！這樣午睡最健康

00940將除息！站回10元散戶跳車、大戶狂飆...小白該跑？專家點3關鍵決定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

要不要按緊急鈕？議員籲北捷加強AI客服

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北捷的緊急按鈕。記者邱書昱／攝影
北捷的緊急按鈕。記者邱書昱／攝影

北捷運近期事件頻傳，除了博愛座之亂，發生過旅客攜帶危險物品上車或行動電源起火等案件，雖然鼓勵乘客按緊急鈕通報，但是臨時狀況多變，乘客可能會卻步，北市議員建議能採台鐵簡訊服務，用文字傳送到後台中心即時處理。北捷表示，目前推出AI智慧文字客服，未來也會參考各項意見。

台北市議員詹為元表示，近期北捷發生博愛座衝突事件，明顯可以看到坐在博愛座的旅客根本無法按對講機，必須要其他旅客協助，然而，旅客並非都有按下對講機的勇氣，若又是遇到旅客沒有明顯作出攻擊行為，按了對講機聲音，還有可能引發衝突。

詹為元說，北捷可以新增手機通報系統，像是台鐵就有「台鐵簡訊通報服務」，只要民眾透過手機簡訊功能傳送至台鐵，並且填寫車次車廂資訊，台鐵就能即時收到訊息到該車廂處理。

詹為元說，北捷有類似名為AI智慧文字客服系統，以文字客服，只要留下姓名和電話，就能通報一般事件或高風險事件，只是鮮少民眾知道有此服務，而且通報方式又比台鐵較不直觀，建議能夠改善原有系統或參考台鐵通報系統進行優化。

北捷表示，針對類似台鐵簡訊服務，會進行參考研議。目前北捷的AI智慧文字客服系統，每月平均使用量逾10萬人次，只要下載「台北捷運Go」App、台北捷運官網或捷運車站詢問處掃描QR Code，選擇戴著耳機的微笑娃娃圖示即可使用。

北捷介紹，一般事件通報功能以直覺式操作為主，以車廂內有飲料打翻為例，系統介面點選一般事件通知，或是系統對話框輸入「有人打翻飲料」或「車廂有飲料打翻」，就會引導到點選路線別、輸入車廂編號，經過手機認證後即可傳遞訊息。

北捷 台鐵 車廂

延伸閱讀

文湖線調整博愛座廣播內容 新北捷：讓位不該被侷限

台中市公車「博愛座」貼紙不分年齡座位 入小五教科書

博愛座之亂北捷文湖線出手了！ 23字廣播內容獲乘客好評：終於

北捷添購地面投影設備防吃鞋 議員質疑必要性

相關新聞

新光三越A8蘭芳麵食館驚傳有老鼠 業者秀清消紀錄仍被衛局抓2缺失

新光三越台北信義新天地A8館蘭芳麵食館，昨天傳出有老鼠現蹤後，北市衛生局即派員前往稽查，今說明查有2項衛生缺失，已要求後...

要不要按緊急鈕？議員籲北捷加強AI客服

台北捷運近期事件頻傳，除了博愛座之亂，發生過旅客攜帶危險物品上車或行動電源起火等案件，雖然鼓勵乘客按緊急鈕通報，但是臨時...

荷包可望省點錢了！ 新北62萬屋主明年房屋稅約減收700元

新北市稅捐處配合中央房屋稅條例部分條文修正，擬具新北市房屋稅徵收率自治條例草案提送新北市議會審議，若順利通過明年5月一般...

誰接棒選新北 連勝文：李四川最有贏面

國民黨內由誰接棒侯友宜選2026年新北市長備受關注，國民黨副主席連勝文今天說，台北市副市長李四川最有贏面，不過，現在不知...

聚焦交通及健康 新北15項新措施下半年陸續上路

下半年即將到來，新北將陸續實施15項新措施，包含敬老愛心卡擴大使用、導入YouBike電輔車、大腸癌擴大篩檢、補助女性生...

北市U-Sport「U幣」功能再擴大 滿額換悠遊卡儲值金

台北市長蔣萬安兌現運動政見，「U-Sport台北樂運動」計畫去年試辦，4月上路，迄今逾6萬名市民註冊U-Sport Ap...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。