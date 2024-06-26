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降低捕蜂遭螫風險 新北研擬無人機取代人工摘取

中央社／ 新北26日電

進入虎頭蜂繁殖季節，新北市農業局今天表示，為降低捕蜂人員高處執勤的墜落、遭蜂螫風險，將以無人機搭配發泡劑封住蜂巢，取代人工摘取。經專業訓練，7月下旬投入摘蜂行列。

農業局代理局長諶錫輝今天在市政會議提出專案報告提到，農漁產業整合智能應用，可降低人力管理，提升抗逆境能力。全國首創「無人機虎頭蜂防治計畫」，結合發泡劑包覆技術，可減少捕蜂人員執勤風險。

動保處長楊淑方接受中央社記者電訪表示，以往捕蜂業務包括動保員前往摘除或委外廠商協助，但有些蜂巢築在樹梢高處或大樓外牆，無論是爬樹或雲梯升降機摘除，都有風險。

她說，包括中華大虎頭蜂等種類繁多，有的蜂巢如籃球或臉盆大，全罩式捕蜂衣也悶熱，以智能無人機代替傳統人力捕蜂，可遠端遙控，降低被攻擊遭蜂螫風險，也能快速且輕易地找到蜂巢位置，減少搜尋人力。

楊淑方說，以往曾用油性殺蟲劑防治，將研擬無人機搭配發泡劑將虎頭蜂封存在巢內，相較於傳統人力噴農藥的方式，可保護環境。

動保處說，今年5月開始訓練種子人員操作無人機，並開培訓與考照課程，除專業學科外，術科也模擬飛行與流程、實際操作練習，讓無人機可順利尋找蜂巢，定點與四面停懸，在一定高度保持飛行、也執行噴發泡劑移除蜂巢。

每年7月至11月是虎頭蜂繁殖季節，也是最凶猛季節，動保處說，虎頭蜂為保護族群世代，秋天會主動出擊。萬一遇1至2隻警戒虎頭蜂旋繞時，最好以衣服或手肘保護頭部，迅速離開，千萬不要揮舞驅趕，避免引來蜂群攻擊。

動保處說，若受攻擊時，最嚴重的部位多為頭部，民眾登山應穿淺色衣帽，保護頭部，避免穿短袖、短褲、鮮豔服裝。千萬不要擦香水、化妝品，減少氣味吸引虎頭蜂前來覓食。登山應在步道上活動，切勿進入森林或小徑活動。

人力 虎頭蜂 風險

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