荷包可望省點錢了！ 新北62萬屋主明年房屋稅約減收700元

新北市稅捐處配合中央房屋稅條例部分條文修正，擬具新北市房屋稅徵收率自治條例草案提送新北市議會審議，若順利通過明年5月一般自住房屋，房屋稅將從現行1.2%調降為1%，估每屋主可少繳700元房屋稅，但多屋族調高稅收，整體市庫預估年增房屋稅4億元。

新北房屋稅每年徵收約140億元，稅捐處表示配合房屋稅條例修法，將採自住減稅、多屋重稅的方向修訂新北市自治條例。修正後，本人、配偶、未成年子女全國僅有1戶自住房屋者，稅率由1.2%降為1%，預估新北市約有62萬屋主受惠，每戶減稅約700元。

多屋族已將房屋出租並有申報租賃所得達新北市一般租金標準者，及屬於繼承共有房屋者，因已配合政策作有效使用或有效使用困難，可適用較低差別稅率，包括4戶以內1.5%、5至6戶每戶2.0%、7戶以上每戶2.4%。其餘非自住一般持有者房屋，則課以較高之差別稅率，2戶以內為3.2%、3致4戶每戶3.8%、5至6戶每戶4.2%、7戶以上每戶4.8%。

新北稅捐處表示，另因新北市建商待銷售房屋77%會於1年內銷售完畢，86%於2年內銷售完畢，截至目前持有2年以上待銷售房屋僅約100餘戶，為加速建商釋出房屋，參照財政部公告基準以該待銷售房屋持有期間按差別稅率課徵，起課1年以內每戶2%；超過1年、2年以內每戶2.4%；超過2年、4年以內，每戶3.6%；超過4年、5年以內，每戶4.2%；超過5年每戶4.8%。修正後將有45.6%約63萬屋主稅負減少、9.4%約13萬屋主稅負增加，整體稅收增加約4億元。