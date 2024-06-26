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聚焦交通及健康 新北15項新措施下半年陸續上路

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
下半年即將到來，新北將陸續實施15項新措施，包含12月起導入YouBike2.0E電動輔助自行車。本報資料照片
下半年即將到來，新北將陸續實施15項新措施，包含12月起導入YouBike2.0E電動輔助自行車。本報資料照片

下半年即將到來，新北將陸續實施15項新措施，包含敬老愛心卡擴大使用、導入YouBike電輔車、大腸癌擴大篩檢、補助女性生育力檢驗及凍卵，以及加強建築安全等，聚焦交通及照護等面向，盼讓民眾更方便、健康更有保障。

新北研考處說明，市府從7月1日起陸續實施新措施，其中新北推行13項，配合中央實施2項，提供民眾更優質及便利的生活。在行的福利方面，敬老愛心卡點數擴大使用至計程車與YouBike；12月起導入YouBike2.0E電動輔助自行車。另外，為降低登山旅客出遊蜂螫風險，「新北市郊山虎頭蜂情報站」將於7月上線，提供民眾查閱各類虎頭蜂熱點地圖及正確的逃離與救治資訊。

健康照護方面，為因應大腸癌年輕化、降低晚期大腸癌發生率與死亡率，7月起擴大篩檢對象至新北45歲至49歲民眾；7月起，補助40歲以下女性抗穆勒試管賀爾蒙（AMH）檢驗及醫療性凍卵，讓兩性在黃金生育期間做好規畫並幫助罹癌女性迎接好「孕」。

建築安全方面，為降低建築工程地下室施工災變，7月起新增擋土安全維護措施為必須申報勘驗項目，以落實施工過程查核；修正「新北市建築物施工損壞鄰房事件處理程序」，增訂施工損鄰事件現場勘查需會同專業公會，共同出具初步勘查報告書以提升其公信力，消弭受損戶疑慮。

精進服務方面，事業單位7月起可透過新北勞動雲24小時網路申請「勞雇雙方協商減少工時通報」，可省去紙本郵寄與複印成本，並縮短機關審核時間。

配合中央推行政策，原屬慢車的電動自行車已於2022年11月30日起修法更名為微型電動二輪車加強管理，並訂定2年過渡期，民眾需於今年11月29日前完成掛牌、投保等相關規定，並多加留意相關法規以維護行車安全。

另外，今年12月14日起配合精神衛生法新修正法案施行，將增進病人權益、提供社區化治療及多元支持、積極布建社區心理衛生中心、精進病人協助及建立前端預防措施等，以提升新北各區社區融合及生活品質。

下半年即將到來，新北將陸續實施15項新措施。圖／新北研考處提供
下半年即將到來，新北將陸續實施15項新措施。圖／新北研考處提供

建築 電動自行車

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