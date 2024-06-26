北市U-Sport「U幣」功能再擴大 滿額換悠遊卡儲值金

台北市長蔣萬安兌現運動政見，「U-Sport台北樂運動」計畫去年試辦，4月上路，迄今逾6萬名市民註冊U-Sport App會員、超過28萬人次響應運動「樂集點」集U幣活動。體育局今宣布，U幣使用功能即日起再擴大，每集滿100U幣可換100元悠遊卡儲值金，使用範圍擴及搭乘大眾運輸、各大合作通路生活消費。

U-Sport台北樂運動計畫今年擴大舉辦，使用範圍從公營的12座運動中心，擴及大型連鎖健身運動業者及健身工作室、瑜珈館，包含World Gym、可爾姿、全真瑜珈、統一佳佳、健身工廠等民營店家。

體育局長王泓翔表示，體育局為鼓勵市民提高運動次數、養成規律運動習慣，攜手悠遊卡公司推出「U幣兌換悠遊卡儲值金」活動，U-Sport會員只要累積滿100U幣，就能攜帶實體悠遊卡與手機前往12個運動中心之一，由櫃檯服務人員協助將U幣轉為悠遊卡儲值金。

王泓翔說明，U幣原本限用在運動入場、購買課程、場地租借，即日起使用功能再擴大，民眾可持悠遊卡搭乘大眾運輸工具、至各大合作通路消費，等同透過規律運動集點，還能獲得多元生活消費好康，盼吸引更多市民加入U-Sport「動愈多、賺愈多」行列。

如何快速集U幣？王泓翔分享小撇步，不只到合作運動場館入場運動即可集5U幣、每累積12次運動加贈60U幣，體育局也會不定期推出指定任務，「動愈多、賺愈多」，例如與大地工程處合作的「2024台北大縱走-縱友完攀任務」，凡於期限完成者，就能獲得U幣獎勵。詳情可至臉書粉專「U-Sport臺北樂運動」查詢。