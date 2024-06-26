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誰接棒選新北 連勝文：李四川最有贏面
國民黨內由誰接棒侯友宜選2026年新北市長備受關注，國民黨副主席連勝文今天說，台北市副市長李四川最有贏面，不過，現在不知道李四川是否有意願；至於藍白合作議題，雙方應先透過立法院合作，建立默契，等接近2026年時再談會比較好。
連勝文上午接受廣播專訪談到國民黨2026年新北市長人選時表示，李四川最有贏面，但國民黨絕對沒有如外傳有黨內民調，還沒接近選舉，國民黨不會做類似的民調，現在他也不知道李四川是否有意願。
連勝文說，這次立法院通過的國會職權修法，很多內容其實是民進黨的版本，結果民進黨卻反對自己的版本，還把國民黨推動國會改革與中國共產黨扯上關係，好像中共支持台灣的民主改革、國會改革，這種邏輯是不是很奇怪。
媒體報導，中國官媒在台灣參與電視台政論節目製作，更有人在錄影棚盯梢，確認節目達到中共國台辦要求。文化部25日表示，將請新華社駐台的邀請單位說明是否有此情形，如查證確實違反相關規定，文化部得廢止其記者證。
連勝文表示，這是典型的「圍魏救趙」，為了護航國家通訊傳播委員會（NCC）人事案，背後目的是為了掌控台灣言論與媒體，而NCC正是民進黨的幫手與打手。
連勝文說，民進黨處心積慮要控制輿論與媒體，甚至用NCC當打手，因此他認為，只有讓在野黨在國會擁有聽證權，才能讓民進黨提名稍微中立的人選，民進黨掌控媒體的力道就會小一點。
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