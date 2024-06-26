快訊

MLB／首打席開轟又敲致勝安！大谷翔平解釋6月火燙關鍵

一堆人咳嗽！醫示警出現「7症狀」別再拖：馬上去看病

民眾黨劍指2026牽動全台布局 藍藉民調邊緣化黃國昌？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

誰接棒選新北 連勝文：李四川最有贏面

中央社／ 台北26日電
國民黨副主席連勝文。聯合報系資料照／記者鄭媁攝影
國民黨副主席連勝文。聯合報系資料照／記者鄭媁攝影

國民黨內由誰接棒侯友宜選2026年新北市長備受關注，國民黨副主席連勝文今天說，台北市副市長李四川最有贏面，不過，現在不知道李四川是否有意願；至於藍白合作議題，雙方應先透過立法院合作，建立默契，等接近2026年時再談會比較好。

連勝文上午接受廣播專訪談到國民黨2026年新北市長人選時表示，李四川最有贏面，但國民黨絕對沒有如外傳有黨內民調，還沒接近選舉，國民黨不會做類似的民調，現在他也不知道李四川是否有意願。

連勝文說，這次立法院通過的國會職權修法，很多內容其實是民進黨的版本，結果民進黨卻反對自己的版本，還把國民黨推動國會改革與中國共產黨扯上關係，好像中共支持台灣的民主改革、國會改革，這種邏輯是不是很奇怪。

媒體報導，中國官媒在台灣參與電視台政論節目製作，更有人在錄影棚盯梢，確認節目達到中共國台辦要求。文化部25日表示，將請新華社駐台的邀請單位說明是否有此情形，如查證確實違反相關規定，文化部得廢止其記者證。

連勝文表示，這是典型的「圍魏救趙」，為了護航國家通訊傳播委員會（NCC）人事案，背後目的是為了掌控台灣言論與媒體，而NCC正是民進黨的幫手與打手。

連勝文說，民進黨處心積慮要控制輿論與媒體，甚至用NCC當打手，因此他認為，只有讓在野黨在國會擁有聽證權，才能讓民進黨提名稍微中立的人選，民進黨掌控媒體的力道就會小一點。

國民黨 民進黨

延伸閱讀

台日防災研討會分享能登地震經驗 促北市防災力

柯文哲市府緊箍咒解套？ 李四川稱下半年大巨蛋有望辦演唱會

影／李四川戰新北民調最強 蔣萬安高唱「抱緊我、別走」

新北市長民調曝：國民黨李四川最強 綠營僅鄭文燦能險勝

相關新聞

新光三越A8蘭芳麵食館驚傳有老鼠 業者秀清消紀錄仍被衛局抓2缺失

新光三越台北信義新天地A8館蘭芳麵食館，昨天傳出有老鼠現蹤後，北市衛生局即派員前往稽查，今說明查有2項衛生缺失，已要求後...

影／農業部次長稱不知超思雞蛋疑點 侯友宜：這無法對全國交代

超思進口雞蛋風波又起。民眾黨立委黃國昌前天批評，超思進口日本雞蛋短差600萬顆，且為何取得進口雞蛋輸入許可的是亮采企業有...

荷包可望省點錢了！ 新北62萬屋主明年房屋稅約減收700元

新北市稅捐處配合中央房屋稅條例部分條文修正，擬具新北市房屋稅徵收率自治條例草案提送新北市議會審議，若順利通過明年5月一般...

誰接棒選新北 連勝文：李四川最有贏面

國民黨內由誰接棒侯友宜選2026年新北市長備受關注，國民黨副主席連勝文今天說，台北市副市長李四川最有贏面，不過，現在不知...

聚焦交通及健康 新北15項新措施下半年陸續上路

下半年即將到來，新北將陸續實施15項新措施，包含敬老愛心卡擴大使用、導入YouBike電輔車、大腸癌擴大篩檢、補助女性生...

北市U-Sport「U幣」功能再擴大 滿額換悠遊卡儲值金

台北市長蔣萬安兌現運動政見，「U-Sport台北樂運動」計畫去年試辦，4月上路，迄今逾6萬名市民註冊U-Sport Ap...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。