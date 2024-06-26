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南環段1區段5度流標…車站預定地破爛樓卡拆 里長憂公安

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
南環段一車站預定地有一棟軍方無用的舊宿舍老建物，年久失修屋頂鐵皮構建已鏽蝕，仍卡還沒得標廠商拆，里民憂只要颱風來，搖搖欲墜屋頂恐真的塌影響公安。圖／里長陳峙穎提供
南環段一車站預定地有一棟軍方無用的舊宿舍老建物，年久失修屋頂鐵皮構建已鏽蝕，仍卡還沒得標廠商拆，里民憂只要颱風來，搖搖欲墜屋頂恐真的塌影響公安。圖／里長陳峙穎提供

北捷環狀線南環段CF670區段標日前再次第5次流標，地方里長憂，捷運工程流標也恐成地方災難。文山區華興里長陳峙穎日前里長座談，除當面向市長蔣萬安陳情，籲捷運流標不能影響路平更新、里內一處車站預定地也因有一棟老舊建物，年久失修屋頂鐵皮構建已鏽蝕，仍卡還沒得標廠商拆，里民憂只要颱風來，搖搖欲墜鐵皮恐真的塌影響公安。

北市捷運局表示，該建物原屬軍方無用的舊宿舍，捷運局有償撥用規畫為南環段CF670標Y04車站出入口用地，原計畫南環段CF670標發包開工後即予以拆除，但因大環境致多次流標，無法如期開工，故尚未拆除該棟建物，不過近日將會同專業廠商現場會勘，針對若已損壞有安全之虞的構件及鐵皮，將先予以拆除，以確保建築物安全。

捷運局表示，第二區工程處監造工務所都有定期巡檢及維管，的確該建物屋齡較舊，且久經風雨導致屋頂部分鐵皮及構件有鏽蝕情形，近日將會同專業廠商現場會勘檢視。至於南環段CF670標第五度流標，第二區工程處也將會再次廠商招標期間反映的意見，具體檢討招標文件及預算調整方式，盡快完成南環段CF670標招標及開工。

另外，里長陳峙穎日前也在文山區里長座談時，向市長蔣萬安當面陳情，指里內原本已經需要更新的道路，因捷運可能快施工，導致更新期程無規畫，里長說，捷運開工時間讓里民苦苦等，但道路人行道整平不能等。

對於里長呼籲路平路段還是要納路平，不要讓等捷運開工的里民成為次等公民。工務局新工處表示，木柵路一段（考試院至辛亥路路口）路面更新案，已納入年度計畫排定更新，預定年底前改善完成。

南環段一車站預定地有一棟軍方無用的舊宿舍老建物，年久失修屋頂鐵皮構建已鏽蝕，仍卡還沒得標廠商拆，里民憂只要颱風來，搖搖欲墜屋頂恐真的塌影響公安。圖／里長陳峙穎提供
南環段一車站預定地有一棟軍方無用的舊宿舍老建物，年久失修屋頂鐵皮構建已鏽蝕，仍卡還沒得標廠商拆，里民憂只要颱風來，搖搖欲墜屋頂恐真的塌影響公安。圖／里長陳峙穎提供

人行道 捷運 蔣萬安

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