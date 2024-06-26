「畢卡索標線」？ 天母路口改造掀熱議

為洗刷行人地獄惡名，北市府推動友善交通政策，交通局交工處近期在忠誠路二段、士東路口的天母棒球場前大路口進行標線大改造，引發熱議，被網友稱為「畢卡索標線」。市長蔣萬安昨表示，今年是交通安全年，為洗刷行人地獄，交通局等單位開過非常多次會議，也成立府級專案小組，去年走訪新加坡、首爾、東京和上海，將經驗帶回台北。

台北市交工處與新工處合作，進行忠誠路與士東路口的改造計畫，近期完工。交工處表示，該路口的行人及車輛動線進行全面檢討，包括路口縮小、車流動線引導、人行庇護與縮短穿越距離等，提升行人安全。

北市交工處針對忠誠路與士東路口特性進行詳細分析，著手規畫路口改造，藉由縮小路口，減少車輛轉彎半徑，降低轉向速率，並退縮行穿線，有利於駕駛辨識行人，降低人車衝突風險。

友善行人安全措施方面，交工處做了行人庇護設施，增設行人庇護島，為行人提供安全通行及停等空間，行人可兩段式穿越，有利於後續路口號誌時制設計彈性，提升整體車流紓解效率。