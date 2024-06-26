新北擬調漲拖吊費 議員齊反對

新北市交通局研擬調整違停拖吊費，昨新北市議會審議自治條例修正草案，引發各黨派議員反對，認為新北停車空間規畫不足，很多車主是不得不違停，可以開罰單，但拖吊費漲20元恐引發民怨，將衝擊市長侯友宜滿意度。

議長蔣根煌裁示，要求交通局提供各縣市拖吊費用比較表，本周四繼續討論。

議會審查「新北市移置保管妨害交通車輛自治條例」修正草案，除了將微型電動二輪車納入慢車，也反映物價，調整違規車輛移置費用。

交通局長鍾鳴時指出，拖吊費已不符實際移置成本，每年要從停管基金補貼1100萬元，但以合法停車收益補貼違規車輛移置費，不符比例原則，才會些微調整與北市同步。

此次調整慢車（含自行車、微型電動二輪車等）從88元調漲到100元，機車從175元調漲到200元、小客車、重機從880元調至900元；慢車保管費也由20元提升至50元。

市議員蘇泓欽說，既然拖一輛賠一輛，乾脆不要拖，拖吊不是處罰手段，開紅單才是，違停應給車主時間移置，不該為了拖而拖。

市議員陳明義認為，調漲費用只是徒增民怨，市長滿意度還會再掉，且重機與小客車費用相同，權利義務卻不同，建議市府懸崖勒馬，「不差這20、30元」。

市議員黃淑君也表示，很多違規行為是因執法問題與規畫不合理造成，新北重機車位相對少，應比照北市試辦路邊專屬車格；市議員張嘉玲也說，雙北福利差一大截，拖吊費用卻要跟北市一樣，人民相對剝奪感會更嚴重。

北市停管處指出，現行台北市妨害交通車輛移置費用，慢車（含自行車、微型電動二輪車等）為100元、機車200元、小客車與重機900元，停管基金平均每年有7300萬收入。

議員陳世軒在法規會審查時指出，目前拖吊項目不包含無法上路的電動滑板車、賽格威、獨輪這類「其他慢車」，這類代步工具愈來愈多，市府應提前做好準備。

鍾鳴時表示，目前電動滑板車無法上路，六都也沒有開放作為運輸工具使用，中央已調整這類車輛為「其他慢速車」，不再認為是「運動工具」，是否能上路，中央希望地方訂定路徑範圍，但空間不足，還要再討論。

北市交通局說，這類個人行動運具目前沒有縣市制訂相關規定無法上路，目前僅清華大學、中央大學、交通大學與高雄駁二特區等限定區域，有業者試辦共享個人行動運具。