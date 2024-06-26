聽新聞
test
0:00 / 0:00

大巨蛋通捷運站B2 得等9月

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導
台北大巨蛋開放Gate6入口，從捷運站可一路從室內走到大巨蛋，不必擔心淋雨。記者洪子凱／攝影
台北大巨蛋開放Gate6入口，從捷運站可一路從室內走到大巨蛋，不必擔心淋雨。記者洪子凱／攝影

極端天氣，暴雨頻繁，台北大巨蛋雖是室內球場，但民眾前往大巨蛋路上卻常淋成「落湯雞」，市長蔣萬安日前下令開放大巨蛋Gate 6門，讓民眾從捷運直通外野，但捷運國父紀念館站地下2樓仍未開放直接進入大巨蛋，遠雄說，地下2樓商店街還在裝修，預計9月開幕，屆時會開放。

至於大巨蛋內部頻傳漏水，遠雄副總經理楊舜欽說，主要有2個結構性洩水閥出問題，6月底開始修繕，有漏水疑慮的區域不會對外售票，把影響座位數縮小。

台北市連日午後暴雨，民眾前往大巨蛋看球賽時，因Gate 6門沒開啟，從捷運國父紀念館站5號出口出站後，需到地面層，再從其他入口進入大巨蛋，不少民眾淋成落湯雞，引發民怨，蔣萬安立即下令開啟Gate 6門，讓民眾直接在地下1樓進出大巨蛋。

楊舜欽表示，Gate 6門的動線由承辦比賽的主辦單位安排，民眾陸續進場可到達外野，人潮不會太擁擠，即便位置在內野也可快速找到座位。

不過有民眾質疑，地下2樓仍無法直通大巨蛋內部，若遇暴雨，人潮都從Gate 6進出也會擁擠，且捷運國父紀念館站5號出口電梯長期暫停使用，仍無法徹底打通大巨蛋「任督二脈」。

楊舜欽說，捷運地下2樓往大巨蛋，有商店街還在裝修，今年9月左右會完成，屆時開幕後就能直接從該處進入球場；至於電梯還要與北捷點交，驗收後才能啟用。國館地下連通道屬新工處權責，原則上有賽事才會開放。

大巨蛋 捷運 暴雨

延伸閱讀

青年局未來將設超長溜滑梯 蔣萬安先賣關子…拭目以待

影／博愛座爭議 蔣萬安：年齡不是唯一標準

影／「2024台北健走趣」啟動儀式 蔣萬安希望運動成為市民日常

台北大巨蛋商店街9月完成裝修 開幕可從B2直通捷運站

相關新聞

大巨蛋商機迄未惠及 東區自救

台北大巨蛋體育園區「遠東GARDEN CITY」14家餐廳率先開幕，將串連松山文創園區，帶動東區商圈發展，遠東SOGO預...

「畢卡索標線」？ 天母路口改造掀熱議

為洗刷行人地獄惡名，北市府推動友善交通政策，交通局交工處近期在忠誠路二段、士東路口的天母棒球場前大路口進行標線大改造，引...

新北擬調漲拖吊費 議員齊反對

新北市交通局研擬調整違停拖吊費，昨新北市議會審議自治條例修正草案，引發各黨派議員反對，認為新北停車空間規畫不足，很多車主...

大巨蛋辦演唱會 今表決大戰

台北大巨蛋能否舉辦演唱會等非體育賽事，北市議會教委會前天通過國民黨團提案，請市府再函請內政部確認是否適用「建築技術規則」...

大巨蛋通捷運站B2 得等9月

極端天氣，暴雨頻繁，台北大巨蛋雖是室內球場，但民眾前往大巨蛋路上卻常淋成「落湯雞」，市長蔣萬安日前下令開放大巨蛋Gate...

新規須交保證金引花商不滿 台北花卉：開常董會修正

台北市花綠小站花店協會今天指出，台北花市7月起調高沒攤位的盆花乙種承銷人每月業績新台幣1萬元，且須以現金交保證金20萬元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。