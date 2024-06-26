大巨蛋通捷運站B2 得等9月

極端天氣，暴雨頻繁，台北大巨蛋雖是室內球場，但民眾前往大巨蛋路上卻常淋成「落湯雞」，市長蔣萬安日前下令開放大巨蛋Gate 6門，讓民眾從捷運直通外野，但捷運國父紀念館站地下2樓仍未開放直接進入大巨蛋，遠雄說，地下2樓商店街還在裝修，預計9月開幕，屆時會開放。

至於大巨蛋內部頻傳漏水，遠雄副總經理楊舜欽說，主要有2個結構性洩水閥出問題，6月底開始修繕，有漏水疑慮的區域不會對外售票，把影響座位數縮小。

台北市連日午後暴雨，民眾前往大巨蛋看球賽時，因Gate 6門沒開啟，從捷運國父紀念館站5號出口出站後，需到地面層，再從其他入口進入大巨蛋，不少民眾淋成落湯雞，引發民怨，蔣萬安立即下令開啟Gate 6門，讓民眾直接在地下1樓進出大巨蛋。

楊舜欽表示，Gate 6門的動線由承辦比賽的主辦單位安排，民眾陸續進場可到達外野，人潮不會太擁擠，即便位置在內野也可快速找到座位。

不過有民眾質疑，地下2樓仍無法直通大巨蛋內部，若遇暴雨，人潮都從Gate 6進出也會擁擠，且捷運國父紀念館站5號出口電梯長期暫停使用，仍無法徹底打通大巨蛋「任督二脈」。

楊舜欽說，捷運地下2樓往大巨蛋，有商店街還在裝修，今年9月左右會完成，屆時開幕後就能直接從該處進入球場；至於電梯還要與北捷點交，驗收後才能啟用。國館地下連通道屬新工處權責，原則上有賽事才會開放。