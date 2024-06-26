大巨蛋辦演唱會 今表決大戰

台北大巨蛋能否舉辦演唱會等非體育賽事，北市議會教委會前天通過國民黨團提案，請市府再函請內政部確認是否適用「建築技術規則」第127條，不過，昨議會二讀時，因社民黨議員苗博雅要求加註意見，「議會的決議不影響大巨蛋建照使照註記的效力」，有教委會議員反對，議長戴錫欽宣布提案暫擱，二讀未過關。

今天是本會期最後一次臨時大會，提案將再闖關，預料上演表決戰，據指出，綠營傾向支持苗博雅的加註意見，國民黨也發出甲動令，表決時全力支持黨團提案。

遠雄副總經理楊舜欽表示，審查相關資料已完成，近日就會送消防安全中心基金會審查，也持續和基金會溝通，但審查時程要以基金會為主，目前也還沒談到演唱會問題。

台北大巨蛋何時能辦演唱會，議會政黨協商無共識後，國民黨團提案要求北市府再次行文內政部確認，是否適用建築技術規則127條，若不適用則需符合「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」規範，市府相關單位應朝向內政部函示並確保各項活動安全無虞方向努力。議會教委會開會決議通過提案，昨送大會討論。

不過，昨下午議會大會討論時，苗博雅有不同意見。苗表示，議會職權不包括變更大巨蛋使照，此提案恐讓民眾誤以為議會可處理建照和使照內容；其次，使照註記第29點存在的效力，不會受到內政部函釋影響。

苗博雅說，若要通過國民黨提案，需加註意見，即議會決議不影響大巨蛋使照註記效力，使照註記變更，仍依循法定程序辦理；若未來變更使照註記，市府應於提高營收前始得辦理，不要讓外界誤會會議幫遠雄放水。

由於苗博雅堅持加註意見，若有人反對就要表決，教委會第二召集人李芳儒不同意加註，戴錫欽最後宣布全案暫擱。