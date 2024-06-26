大巨蛋商機迄未惠及 東區自救

台北大巨蛋體育園區「遠東GARDEN CITY」14家餐廳率先開幕，將串連松山文創園區，帶動東區商圈發展，遠東SOGO預計一年營業額上看8億元。但大巨蛋辦演唱會至今卡關，東區商圈發展協會坦言，始終「只聞樓梯響」，讓東區店家有些灰心，商圈得自己辦活動自救。

大巨蛋雖去年開始辦比賽，但周邊園區還未正式營運，遠雄巨蛋總經理李柏熹、SOGO董事長黃晴雯，以及中職聯盟秘書長楊清瓏等人昨為園區啟用揭幕，其中14間餐廳率先亮相，部分採24小時或營業到凌晨3時，要打開東區的夜經濟商機。

遠東SOGO指出，14家餐飲網羅日式、美式、港式等特色餐廳外，更不乏台灣首間等名店，為慶祝開幕，紛祭出優惠，14家餐廳包括南側面的夜經濟7家、北側面的親子萌寵餐廳，預計一年營業額上看8億元。

遠東預估，未來園區隨著影城和商場百貨加入營運，估計全域開幕第一年，就可創造百億業績。

遠雄副總經理楊舜欽說，商場預計在今年底開幕、影城則在明年5月，飯店則要到2026年2月營運；另外，園區商辦大樓5到20樓計1.2萬坪，目前已出租約6成，租金價格與信義區差不多。

體育局長王泓翔說，大巨蛋對台北意義重大，從去年亞錦賽、讀賣巨人交流賽、中職開幕戰等，持續帶動棒球發展，周邊還有國父紀念館、東區商圈、信義商圈，希望園區啟用，帶動文化廊帶發展，成為商圈產業鏈，未來棒球博物館成立後，更是園區重要元素之一。

大巨蛋開幕至今，仍以棒球賽事為主，先前數度傳出周杰倫8月大巨蛋開唱，但因法規遲遲未修，這件事一直沒被證實。周杰倫昨被問到何時回台灣開唱，他說，「應該說我的8月已經空下來了，但我不知道大巨蛋的回覆是什麼」，認了開唱這件事，正等待場地方回應。

東區商圈發展協會理事長韓修和坦言，看棒球的觀眾較固定，不太有變化，且賽事若不是自己喜愛的球隊，就不一定會到場支持，長時間下來，業績逐漸持平，東區商機仍比疫情前低一些。

韓修和說，滿多東區店家對大巨蛋辦演唱會心灰意冷，因現在都還沒有明確方向，只聞樓梯響的階段，商圈得自己辦活動自救，以符合現在店家需求，期盼大巨蛋周周有活動，不管是藝文或演唱會等，增加客群面向。