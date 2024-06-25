新規須交保證金引花商不滿 台北花卉：開常董會修正

台北市花綠小站花店協會今天指出，台北花市7月起調高沒攤位的盆花乙種承銷人每月業績新台幣1萬元，且須以現金交保證金20萬元，花商紛表不滿。

台北市花卉公司說，已接獲業者陳情意見，預計7月11日常董會建議修正，包括現金交易不需保證金、押金維持本票和現金並行，但逾期未繳交則無法入場交易，不會直接取消承銷人資格。

台北市資深花商告訴中央社記者，近來許多花商接獲台北花卉產銷股份有限公司以公文通知，7月1日起逐年調高盆花乙種承銷人（無攤位）業績標準1萬元，最多至8萬元；此外，承銷保證金20萬元改以現金繳交，若沒在6月30日前完成繳交，逾期未繳者即取消盆花乙種承銷人資格，引發花商憤怒、不滿。

台北市花綠小站花店協會榮譽理事長郭慧珊證實，確實有這件事，無法理解、感到憤怒，目前保證金20萬元是用本票方式進行，每次承銷都是從指定帳戶扣款的，試問「有多少人欠貨款沒交？」，需要改成用現金20萬元，並每月提高1萬元承銷金額，這對多數是小本經營的花商來說無法接受。

資深花商並說，7月1日起，盆花乙種承銷人發起拒繳現金20萬元保證金行動，屆時會被取消資格，自然就不會去交易，如此一來將發生三輸情況，包含台北花市短收管理費、官股台北市政府顏面無光，且花農的盆花沒人買，也會被退回產地受損。

台北市市場處長陳庭輝今晚表示，盆花乙種承銷人每年調高新台幣1萬元的業績標準原因，為台北市花卉公司想將小型業者做區隔，希望有規模的業者參與拍賣；另外，繳交承銷保證金20萬元部分是經董事會討論決議，藉此規定確認承銷人資格。

台北花市總經理張堂穆說，7月11日將召開常董會，他會提議檢討，讓貨款於承銷當天繳清的人免繳20萬元現金保證金，也不必再用本票交保證金，每月業績調高部分也可檢討。

張堂穆說，這是上一屆董事會在4月做成的決議，不是本屆所為，可能想要提高營運業績表現而為，但是上述檢討內容，不是他一個人說了算，要經會議討論通過。

資深花商聞訊後說，7月11日已是新制上路後了，即便通過還要送董事會決議，遙遙無期；花商7月1日起拒絕繳交、不再進場交易。郭慧珊也說，將改至深坑、社子花市、一般小盤商處採購。