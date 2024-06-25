新北研擬調整拖吊費 民代齊反對：徒增民怨

新北市交通局研擬調整拖吊費，今天自治條例修正草案送議會大會討論，引發各黨派議員反對，認為新北很多停車空間規畫不足，重機專屬車格也很少，很多車主不得不違停，認為可以開罰單，但拖吊費漲20元引發的民怨恐再影響市長侯友宜民調。新北市議長蔣根煌裁示要求交通局提供各縣市拖吊費用比較表，預計周四繼續討論。

交通局長鍾鳴時指出，本次調整主要是配合中央法規將微型電動二輪車納入慢車，希望修正法規名稱，以符合適法性；另外新北每年移置，都不符實際移置成本，新北市每年都要從停管基金、路外停車場收入補貼1100萬元左右，以合法停車收益去補貼違規車輛移置費用，不符比例原則，因此在這次做些微調整，與北市同步。

不過無黨籍議員蘇泓欽說，既然拖一台賠一台，不然乾脆不要拖，看起來移置費用調漲不多，但拖吊不是處罰手段，紅單才是，他也指出，違停也應該給車主時間自己移置，看是要廣播還是鳴笛都可以，他反對調漲。

國民黨議員林國春也說，過去台北縣每年罰單歲入15億，到現在已經30多億，罰單收入已經讓民眾大失血；國民黨議員陳明義也認為，調漲費用只是徒增民怨，市長滿意度還會再掉，且重機與小客車費用相同，建議市府懸崖勒馬，「真的不差這20、30塊」。

民進黨議員黃淑君也說，其實很多違規行為是因為執法問題與現場規畫不合理，常常有些引導線引導車輛右轉，但卻掛禁止右轉標誌；另相關道路設施不夠健全，新北市重機車位相對較少，北市都可以試辦專屬車格，為何新北不可，市府應該在七月底前決定試辦路段。

民進黨議員張嘉玲也說，新北市福利比台北市差一大截，但為何拖吊費用要跟北市一樣？人民相對剝奪感會更嚴重，他認為修改車輛定義沒問題，但漲這幾十塊真的沒有必要。

鍾鳴時允諾會找來重機相關單位討論，並參考北市試辦成果，七月底前會有相關決議。

主席蔣根煌裁示交通局補上六都移置費用比較表後，周四再繼續討論。