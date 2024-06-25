侯友宜訪公信電子 邀共同打造新北電動車示範基地

新北市長侯友宜今天訪視公信電子公司，與董事長宣明智就新北電動車與智慧科技產業議題進行意見交流，邀請共同推動電動運具產業，攜手打造新北為全台電動車示範基地。

新北市經發局發布新聞稿指出，侯友宜上午在經發局長何怡明、新北工策會總幹事謝政達等人陪同下，前往汐止的公信電子訪視，與宣明智及總經理吳惠瑜等人就電動車與智慧科技產業議題進行意見交流。

侯友宜表示，新北市今年積極推動「雙電力」產業政策，藉由推動電動車及電競2大領域的轉型，促進產業供應鏈整合，持續將數位化與淨零轉型擴展到各個產業領域，致力邁向純電生活圈的目標。邀請共同推動電動運具產業，攜手打造新北為全台電動車示範基地，獲得宣明智承諾共襄盛舉。

經發局表示，為推廣綠色電動運具發展趨勢，今年將以電動車產業發展為主題，辦理相關活動；目前擬規劃在林口的新北國際AI+智慧園區設置實驗場域，提供園區內空地、道路供電動車業者申請，進場進行電動消防車、農用車等各種電動車的功能測試。