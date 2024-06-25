北市公車友善運動進校宣導 帶學童理解視野死角

靖娟基金會與台北市公運處共同推動公車行車安全，今天結合校園宣導，帶領國小學童認識公車逃生設備、大型車視野死角位置及提醒上下車安全，教導正確的交通安全觀念。

靖娟基金會今天與台北市公共運輸處共同召開113年公車友善心運動起跑記者會，首次結合校園宣導，邀請國小學童一同參與，並運用新型電動公車讓學童實際體驗，了解視野死角的相關知識。

根據台北市去年度統計，公車為交通事故主要肇因的比例為3.86%，較前一年度下降1.1%，乘客主動回饋優良事蹟件數近4000件，較前一年度增加1163件，乘客滿意度調查達95.6%。

靖娟基金會今天發布新聞稿指出，公車友善運動多年來持續投入宣導志工服務，已觸及近4萬6000名學童，這次運用實體公車為國小學童介紹公車逃生設備、大型車視野死角位置及提醒上下車安全事項等。

靖娟基金會表示，為確保公車行車安全，在台北市公運處推廣下，市區公車已裝設先進駕駛輔助系統（ADAS）測試，針對前方防碰撞預警、車道偏移預警及行車盲點偵測等3項功能，提供警示並輔助駕駛適時採取有效防衛駕駛動作，減輕駕駛行車負擔，提升安全性。

台北市政府副秘書長張溫德說，台北市聯營公車每日載客近120萬人，駕駛每天服務約300名乘客，公車友善系列活動讓安全從小扎根，學童親自體驗並了解車內外的風險，能學習正確的交通安全觀念，提高自我保護能力，落實交通安全教育，以建立友善且安全的交通環境。