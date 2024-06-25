新北板橋新興橋下每逢大雨必積水 5台抽水機近日完工

新北有些地區位處低窪，其中板橋新興橋下板城路常有淹水情況，讓行經民眾相當不便。新北水利局說明，該區高程與雨水排往的湳仔溝渠底接近，才造成積水，因此在3個容易造成積淹水瓶頸處各設置1座抽水井，加強機械排水能力，已於近日完工。

板橋區新興橋下板城路為連接台65號快速道路之通道，及板橋區清潔隊車輛工作區域，因地勢低窪，排水箱涵之排水能量受下游湳仔溝水位控制，瞬間豪雨時排水不及易造成積水，台65匝道開通後也曾受積水封閉道路，進而影響交通及環保車輛運作。

水利局長宋德仁指出，該區高程與雨水排往的湳仔溝渠底接近，往年有積水問題；去年8月20日午後強降雨，板橋尖峰30分鐘累積雨量高達62.5毫米，超過排水設施保護標準，瞬間強降雨造成新興橋下積水。

宋德仁說明，考量該區域低窪自然排水不易，採離散式分布抽水井策略，在易造成積水的三個關鍵瓶頸處，各設置1座抽水井，以機械輔助重力排水方式，總計增加5台抽水機共1cms（每秒1噸的水）抽水能量，解決橋下積淹水困境。