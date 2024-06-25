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新北板橋新興橋下每逢大雨必積水 5台抽水機近日完工

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
板橋新興橋下板城路常有淹水情況，讓行經民眾相當不便。圖／新北水利局提供
板橋新興橋下板城路常有淹水情況，讓行經民眾相當不便。圖／新北水利局提供

新北有些地區位處低窪，其中板橋新興橋下板城路常有淹水情況，讓行經民眾相當不便。新北水利局說明，該區高程與雨水排往的湳仔溝渠底接近，才造成積水，因此在3個容易造成積淹水瓶頸處各設置1座抽水井，加強機械排水能力，已於近日完工。

板橋區新興橋下板城路為連接台65號快速道路之通道，及板橋區清潔隊車輛工作區域，因地勢低窪，排水箱涵之排水能量受下游湳仔溝水位控制，瞬間豪雨時排水不及易造成積水，台65匝道開通後也曾受積水封閉道路，進而影響交通及環保車輛運作。

水利局長宋德仁指出，該區高程與雨水排往的湳仔溝渠底接近，往年有積水問題；去年8月20日午後強降雨，板橋尖峰30分鐘累積雨量高達62.5毫米，超過排水設施保護標準，瞬間強降雨造成新興橋下積水。

宋德仁說明，考量該區域低窪自然排水不易，採離散式分布抽水井策略，在易造成積水的三個關鍵瓶頸處，各設置1座抽水井，以機械輔助重力排水方式，總計增加5台抽水機共1cms（每秒1噸的水）抽水能量，解決橋下積淹水困境。

宋德仁提到，為改善新興橋下積淹水問題，邀集專家及相關單位分階段做，第一階段於去年9月25日啟動1號抽水井工程，於清潔隊車輛工作場內配置3台抽水機共0.45cms抽水量，加強排水能量。第二階段，於今年1月24日同時啟動2、3號抽水井工程；2號抽水井設置於新興橋下第十河川分署聯絡道路涵洞，配置1台0.25CMS抽水機，將涵洞低窪處之積水抽排至板城路較高處，利用道路側溝往湳仔溝排放。3號抽水井設置於排水箱涵連接湳仔溝出口瓶頸處，配置1台0.3CMS抽水機，以加快雨水排放至湳仔溝。3座抽水井共5台抽水機已於6月16日全部完工。

2號抽水井於新興橋下配置1台抽水機將雨水往高揚程處強排。圖／新北水利局提供
2號抽水井於新興橋下配置1台抽水機將雨水往高揚程處強排。圖／新北水利局提供
3號抽水井抽水機抽水排放情形。圖／新北水利局提供
3號抽水井抽水機抽水排放情形。圖／新北水利局提供
板橋新興橋下做積水改善，於清潔隊資收場內1號抽水井施工中情況。圖／新北水利局提供
板橋新興橋下做積水改善，於清潔隊資收場內1號抽水井施工中情況。圖／新北水利局提供
完工後的1號抽水井，於清潔隊資收場配置3台抽水機協助排水。圖／新北水利局提供
完工後的1號抽水井，於清潔隊資收場配置3台抽水機協助排水。圖／新北水利局提供
3號抽水井於湳仔溝出水口瓶頸處配置1台抽水機加強排水。圖／新北水利局提供
3號抽水井於湳仔溝出水口瓶頸處配置1台抽水機加強排水。圖／新北水利局提供
抽水井配置圖。圖／新北水利局提供
抽水井配置圖。圖／新北水利局提供

德仁 新北 水利局 淹水 雨水

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