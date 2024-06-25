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淡水機車硬闖人行道危險 市議員會勘盼科技執法

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
淡水區新市一路三段往淡金路方向的社區，常常會有機車違規騎上人行道情況，新北市議員鄭宇恩會勘，將設置科技執法來防範。圖／紅樹林有線電視提供
淡水區新市一路三段往淡金路方向的社區，常常會有機車違規騎上人行道情況，新北市議員鄭宇恩會勘，將設置科技執法來防範。圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區新市一路三段往淡金路方向的社區，有一塊人行道與公共空間，過去常常會有機車違規騎上人行道情況發生，導致社區與居民造成安全上的困擾，甚至還發生車禍相當危險，因此新北市議員鄭宇恩與相關單位前來會勘，將設置科技執法來防範。

新北市議員鄭宇恩表示，這一處的社區行人進出頻繁，早期公共空間有停放機車，但後來在路旁設置內縮式的機車停車格後，就是希望還給行人安全的空間環境，但還是有少數的機車因為貪圖方便，就騎上了人行道，而且車速也不慢，常常造成行人處在危險當中。對此新北市議員邀請淡水警分局來到現場會勘，將會設置科技執法鏡頭。

社區管委會也說，在社區公共空間前方有些地面設施，也常常被機車壓過導致損壞，而且常常也勸說了好幾次，一樣發生，因此為了維護人行的行路安全，設置科技執法，來防止機車騎上人行道，也呼籲用路人要守法，違規收罰單事小，要是發生意外造成傷害可就得不償失。

人行道 淡水 科技執法

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