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新北就服處淡水徵才好熱烈 媒合11企業釋300職缺
新北市勞工局三重就業服務站在淡水區水碓市民聯合服務中心，舉辦聯合徵才活動，邀請統一超商、全家便利、屈臣氏、家樂福以及將捷金鬱金香酒店等11家廠商共襄盛舉，並且提供將近300個職缺工作機會，而現場的求職者也非常多，反應相當熱烈。
三重就業服務站長湯弘達表示，即將進入暑假旅遊旺季，對於旅宿餐飲業、零售量販業來說，人才需求大增，以職缺數來看，這次活動有超過五成的工作機會有包含旅館、餐廳，還有許多的量販業，其次是科技製造業職缺所占比為5.8%，另外還有91個兼職職缺大約占3成左右。
站長湯弘達表示，這次徵才活動平均薪資落在3萬2千元到4萬元一個月，新北市就服處，每年也會針對在地企業的人才需求辦理許多場次的現場徵才活動，而這次區域性的徵才也是達到新北市在地業的目標，因此可以看到這次徵才有許多廠商也是淡水地區的企業，例如將捷金鬱金香酒店等等，就是希望提供在地居民能夠在地就業。
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