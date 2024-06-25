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新北就服處淡水徵才好熱烈 媒合11企業釋300職缺

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
新北市勞工局三重就業服務站在淡水區水碓市民聯合服務中心舉辦聯合徵才活動，求職者也非常多，反應相當熱烈。圖／紅樹林有線電視提供
新北市勞工局三重就業服務站在淡水區水碓市民聯合服務中心舉辦聯合徵才活動，求職者也非常多，反應相當熱烈。圖／紅樹林有線電視提供

新北市勞工局三重就業服務站在淡水區水碓市民聯合服務中心，舉辦聯合徵才活動，邀請統一超商、全家便利、屈臣氏、家樂福以及將捷金鬱金香酒店等11家廠商共襄盛舉，並且提供將近300個職缺工作機會，而現場的求職者也非常多，反應相當熱烈。

三重就業服務站長湯弘達表示，即將進入暑假旅遊旺季，對於旅宿餐飲業、零售量販業來說，人才需求大增，以職缺數來看，這次活動有超過五成的工作機會有包含旅館、餐廳，還有許多的量販業，其次是科技製造業職缺所占比為5.8%，另外還有91個兼職職缺大約占3成左右。

站長湯弘達表示，這次徵才活動平均薪資落在3萬2千元到4萬元一個月，新北市就服處，每年也會針對在地企業的人才需求辦理許多場次的現場徵才活動，而這次區域性的徵才也是達到新北市在地業的目標，因此可以看到這次徵才有許多廠商也是淡水地區的企業，例如將捷金鬱金香酒店等等，就是希望提供在地居民能夠在地就業。

徵才活動 淡水 職缺 薪資 餐飲業

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