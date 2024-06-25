新北就服處淡水徵才好熱烈 媒合11企業釋300職缺

新北市淡水區新市一路三段往淡金路方向的社區，有一塊人行道與公共空間，過去常常會有機車違規騎上人行道情況發生，導致社區與居民造成安全上的困擾，甚至還發生車禍相當危險，因此新北市議員鄭宇恩與相關單位前來會勘，將設置科技執法來防範。

2024-06-25 18:26