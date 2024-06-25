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新北雙溪三港里首辦老人共餐 公所送物資關心長者

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
雙溪區三港里也首度開辦銀髮共餐，區公所也特地帶來物資來關心這些銀髮長輩。圖／觀天下有線電視提供
雙溪區三港里也首度開辦銀髮共餐，區公所也特地帶來物資來關心這些銀髮長輩。圖／觀天下有線電視提供

目前新北市雙溪區有15處共餐據點，今（25）日三港里也首度開辦銀髮共餐，並搭配文康車，讓來據點的長者不僅可以吃飯話家常，還可以高歌幾曲，今天雙溪區公所也特地帶來物資來關心這些銀髮長輩，希望新開辦的共餐據點可以長長久久，讓長者更樂活。

今天在三港里慈安宮好熱鬧，不少長者都聚集在一起，里辦公處開辦共餐讓長者吃飯話家常，里長更是親自上市場採買食材，由社區熱心志工一起完成一道道色香味俱全的菜餚。另外，區公所也來關心長者，並發放物資給獨居長者，現場備感溫馨。

三港里里長康俐瑩表示，其實共餐據點所在位置慈安宮，每個月初一和十五日都有犒軍儀式，共餐規模早已成形，如今為了搭配文康車，特地每個月都會安排一場共餐，共餐都由社區志工熱情張羅，吃得出在地的好味道。

獨居 長輩 雙溪區 食材

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