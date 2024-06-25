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台日防災研討會分享能登地震經驗 促北市防災力

中央社／ 台北25日電
台北市災害應變中心25日舉辦「台日防災政策精進研討會」，邀3名日本專家學者分享能登半島地震相關防救災經驗，由台北市副市長李四川（前左4）主持開幕儀式。圖／台北市消防局提供
台北市災害應變中心25日舉辦「台日防災政策精進研討會」，邀3名日本專家學者分享能登半島地震相關防救災經驗，由台北市副市長李四川（前左4）主持開幕儀式。圖／台北市消防局提供

有鑒於台、日今年都發生大地震，台北市災害應變中心今天舉辦「台日防災政策精進研討會」，邀3名日本專家學者分享能登半島地震相關防救災經驗，以提升北市防救災應變能力。

台北市消防局發布新聞稿表示，有鑑於今年元旦日本能登半島發生大規模地震，接著台灣於4月3日也發生花蓮地震，台、日雙方都因地震受到嚴重災損，如何降低大規模地震災害對城市衝擊，已成為當前重要議題。

為瞭解日本在能登半島地震後相關復原重建，汲取日本對於大規模地震後策進作為及經驗，台北市災害防救辦公室今天特別於台北市災害應變中心舉辦「台日防災政策精進研討會」，由台北市副市長李四川主持開幕儀式。

同時，包括行政院災害防救辦公室、國家災害防救科技中心、內政部消防署、基北北桃4市、各相關局處及區公所代表都共同與會。

台北市災害防救辦公室指出，本次研討會特別邀請3名日本專家學者進行專題演講，分別為神戶大學名譽教授兼總務省消防研究所前所長室崎益輝、兵庫縣立大學減災復興政策研究所教授青田良介、橫濱市立大學副教授石川永子，針對「能登半島地震對於地區災害防救計畫的影響」「日本公部門與NGO協力支援」「橫濱市地震災前重建整備的操作與案例介紹」議題進行演講。

此外，台北市災害防救專家諮詢委員會公安組召集人邵珮君、官方及學術等各方單位人員也共同參與研討，透過不同領域及防救災層級人員意見交流，激盪出新的防災思維與能量。

李四川指出，希望經由本次研討會學習到日本對於地震後的策進作為，以提升北市防救災應變能力，讓台北市更具災害韌性，並降低地震對北市的影響。

北市 地震 日本 李四川

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