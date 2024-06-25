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文湖線調整博愛座廣播內容 新北捷：讓位不該被侷限

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北捷運公司表示，多年的廣播詞有特別註明禮讓博愛座給「老弱婦孺」，但認為乘車禮儀不該被侷限，因此早已改成「請將座位優先禮讓給需要的旅客」。圖／報系資料照
新北捷運公司表示，多年的廣播詞有特別註明禮讓博愛座給「老弱婦孺」，但認為乘車禮儀不該被侷限，因此早已改成「請將座位優先禮讓給需要的旅客」。圖／報系資料照

捷運博愛座爭議持續，有民眾搭乘北捷文湖線時聽到廣播已調整成「博愛座年齡不是唯一標準，請發揮同理心、愛與關懷」。對此，新北捷運公司表示，多年的廣播詞有特別註明禮讓博愛座給「老弱婦孺」，但認為乘車禮儀不該被侷限，讓位也不該只有博愛座，因此早已改成「請將座位優先禮讓給需要的旅客」，目前仍維持，不會有其他調整。

新北捷運公司表示，輕軌及環狀線針對博愛座乘車禮儀部分，都有在車站跑馬及廣播宣導，其內容為「您好，請將座位優先禮讓給需要的旅客」，並無針對「博愛座」的原因是，多年前就發現該座位不該被侷限在「老弱婦孺」，且「讓座」並不局限於博愛座，而是該提倡乘車的禮儀，任何座位都可以禮讓給「有需要」的旅客。

博愛座 文湖線 新北捷運

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