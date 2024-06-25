新北小內閣還有下一波人事異動？ 侯友宜：用人唯才

新北市府小內閣再異動，人事處昨公布4局長1主委調任參事、技監，並同時代理局長。民進黨議員批市府沒提前告知，不尊重議會。新北市長侯友宜說，所有人事調動都有送到議會，市府也在人事處的官網有公告。至於是否有下一波異動，侯僅說每一個位置都是適才適所，用人唯才。

農業局長李玟昨轉任外交部參事，由副局長諶錫輝代理局長，消防局長李清安、水利局長宋德仁、勞工局長陳瑞嘉、經發局長何怡明昨起調任參事兼代理局長，研考會主委林豐裕調任技監兼代理主委。綠營議員質疑，市府未事前知會不尊重議會。

侯友宜今表示，所有人事調動都有送到議會，市府也在人事處的官網有公告，至於是否有下一波異動，侯僅說每一個位置都是適才適所，用人唯才。