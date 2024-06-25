聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北小內閣還有下一波人事異動？ 侯友宜：用人唯才
新北市府小內閣再異動，人事處昨公布4局長1主委調任參事、技監，並同時代理局長。民進黨議員批市府沒提前告知，不尊重議會。新北市長侯友宜說，所有人事調動都有送到議會，市府也在人事處的官網有公告。至於是否有下一波異動，侯僅說每一個位置都是適才適所，用人唯才。
農業局長李玟昨轉任外交部參事，由副局長諶錫輝代理局長，消防局長李清安、水利局長宋德仁、勞工局長陳瑞嘉、經發局長何怡明昨起調任參事兼代理局長，研考會主委林豐裕調任技監兼代理主委。綠營議員質疑，市府未事前知會不尊重議會。
侯友宜今表示，所有人事調動都有送到議會，市府也在人事處的官網有公告，至於是否有下一波異動，侯僅說每一個位置都是適才適所，用人唯才。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言