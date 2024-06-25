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借鏡他國經驗！天母路口大改造 增庇護島、縮短行穿線

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市天母忠誠路與士東路口的改造計畫近期完工。圖／北市交工處提供
台北市天母忠誠路與士東路口的改造計畫近期完工。圖／北市交工處提供

北市交工處與新工處合作，進行忠誠路與士東路口的改造計畫，近期完工。交工處表示，該路口的行人及車輛動線進行全面檢討，包括路口縮小、車流動線引導、人行庇護與縮短穿越距離等，提升行人安全。

北市交工處針對忠誠路與士東路口特性進行詳細分析，著手規劃路口改造設計。包括路口縮小設計，藉由縮小路口，減少車輛轉彎半徑，降低轉向速率，同步退縮行穿線，有利於駕駛辨識行人，降低人車衝突風險。

其次為車流動線引導，利用槽化線及行車導引線，使上下游車道平衡，優化車輛進出路口的動線，減少車輛交織情況。再次是左轉附加車道，設置左轉專用車道及引導槽化線，讓直行車與左轉車分道行駛，杜絕車輛占用及違規直行，提高轉向通行效率。

行人安全部分，交工處做了行人庇護設施，增設行人庇護島，為行人提供安全通行及停等空間，行人可兩段式穿越，並有利於後續路口號誌時制設計彈性，提升整體車流紓解效率。同時縮短穿越距離，透過重新規劃行人穿越道線，縮短行人穿越道路的距離，降低行人暴露在車流中的時間，提升安全性。

北市交工處表示，此次改造措施配合新工處道路路面更新工程一起實施，減少工程介面，避免空窗期影響交通流暢。改造後不僅提升路口交通效率，改善行人安全；針對交通安全進行檢討改善，透過交通工程手段重新規劃設計，促使行人及車輛於路口通行時更具安全且兼顧順暢性。

北市 行人 車道

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