大巨蛋辦演場會有新進度？ 遠雄：消防安全審查將送審

各界持續關心台北大巨蛋何時能辦演唱會，市府昨表示待議會二、三讀就會請內政部確認是否適用「建築技術規則」第127條，議會教育委員會昨也請市府、遠雄要雙軌併行。遠雄今表示，目前已完成審查資料，近日將送往消安基金會審查。

根據使照註記，大巨蛋若要辦非體育賽事活動，需符合建築技術規則127條或找第三方防火避難安全驗證，通過後方可做臨時性使用，而日前副市長李四川舉行跨局處會議，未來若要辦非體育賽事活動，就依「大型群聚自治條例」請遠雄找專家學者驗證，後送台建中心或消安基金會審查，並發備忘錄給遠雄。

針對審查進度，遠雄副總經理楊舜欽表示，資料目前都已準備完成，近日就會將相關資料送消安基金會審查，也有持續和基金會那邊溝通，包含非體育賽事活動要做哪些型態模擬、審查細節等，但審查時程需要一段時間，還是要以消安中心為主，目前也還沒談到演唱會問題。

至於大巨蛋漏水修補進度，楊舜欽說，修理工程持續進行，主要有2個結構性洩水閥出問題與水庫問題，6月底開始慢慢完成修繕，有漏水疑慮的區域不會對外售票，把影響座位數縮小。