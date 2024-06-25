快訊

連6降！蛋價再降2元「創近3年新低」 蛋商公會：下周應不會再降

柯文哲批賴總統背信棄義 總統府：逾越憲法帶頭造謠

獨／元大證券高層新布局 王義明升副董、郭明正接總經理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大巨蛋辦演場會有新進度？ 遠雄：消防安全審查將送審

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北大巨蛋。圖／聯合報系資料照
台北大巨蛋。圖／聯合報系資料照

各界持續關心台北大巨蛋何時能辦演唱會，市府昨表示待議會二、三讀就會請內政部確認是否適用「建築技術規則」第127條，議會教育委員會昨也請市府、遠雄要雙軌併行。遠雄今表示，目前已完成審查資料，近日將送往消安基金會審查。

根據使照註記，大巨蛋若要辦非體育賽事活動，需符合建築技術規則127條或找第三方防火避難安全驗證，通過後方可做臨時性使用，而日前副市長李四川舉行跨局處會議，未來若要辦非體育賽事活動，就依「大型群聚自治條例」請遠雄找專家學者驗證，後送台建中心或消安基金會審查，並發備忘錄給遠雄。

針對審查進度，遠雄副總經理楊舜欽表示，資料目前都已準備完成，近日就會將相關資料送消安基金會審查，也有持續和基金會那邊溝通，包含非體育賽事活動要做哪些型態模擬、審查細節等，但審查時程需要一段時間，還是要以消安中心為主，目前也還沒談到演唱會問題。

至於大巨蛋漏水修補進度，楊舜欽說，修理工程持續進行，主要有2個結構性洩水閥出問題與水庫問題，6月底開始慢慢完成修繕，有漏水疑慮的區域不會對外售票，把影響座位數縮小。

大巨蛋 漏水 體育

延伸閱讀

大巨蛋開演唱會再等一等！北市議會提案二讀未通過

台北大巨蛋街邊餐廳正式開幕 黃晴雯：串連台北夜經濟

大巨蛋商機！遠東餐廳估一年8億 東區商圈嘆：熱潮回穩

台北大巨蛋街邊餐廳正式營運 體育園區2026年全區啟用

相關新聞

大巨蛋開演唱會再等一等！ 北市議會提案二讀未通過

國民黨議員張斯綱針對台北大巨蛋舉辦非體育賽事活動，提案北市府再函請內政部確認是否適用「建築技術規則」第127條，昨天議會...

大巨蛋辦演場會有新進度？ 遠雄：消防安全審查將送審

各界持續關心台北大巨蛋何時能辦演唱會，市府昨表示待議會二、三讀就會請內政部確認是否適用「建築技術規則」第127條，議會教...

文湖線調整博愛座廣播內容 新北捷：讓位不該被侷限

捷運博愛座爭議持續，有民眾搭乘北捷文湖線時聽到廣播已調整成「博愛座年齡不是唯一標準，請發揮同理心、愛與關懷」。對此，新北...

新北小內閣還有下一波人事異動？ 侯友宜：用人唯才

新北市府小內閣再異動，人事處昨公布4局長1主委調任參事、技監，並同時代理局長。民進黨議員批市府沒提前告知，不尊重議會。新...

借鏡他國經驗！天母路口大改造 增庇護島、縮短行穿線

台北市交工處與新工處合作，進行忠誠路與士東路口的改造計畫，近期完工。交工處表示，該路口的行人及車輛動線進行全面檢討，包括...

青年局未來將設超長溜滑梯 蔣萬安先賣關子…拭目以待

台北市長蔣萬安成立青年局，蔣昨天視察青年局辦公室，並且建議可參考國外案例在大樓增設溜滑梯。蔣萬安上午出席健走趣啟動記者會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。