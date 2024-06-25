大巨蛋開演唱會再等一等！ 北市議會提案二讀未通過

國民黨議員張斯綱針對台北大巨蛋舉辦非體育賽事活動，提案北市府再函請內政部確認是否適用「建築技術規則」第127條，昨天議會教委會決議通過提案，今下午送議會二讀。由於社民黨議員苗博雅要求加註意見，認為「議會的決議不影響大巨蛋建照使照註記的效力」但議會教委會有議員反對，議長戴錫欽宣布提案暫擱，二讀未過關。

台北大巨蛋何時能辦演唱會，議會政黨協商無共識後，國民黨團已正式提案，針對大巨蛋無適用建築技術規則127條再度行文內政部，確保安全方向，使大巨蛋發揮最大經濟效益等提案，上周五國民黨28席黨籍議員簽署完畢，昨天在議會教委會開會討論，最後決議通過提案，今天送大會討論。

國民黨提案下午進大會討論時，苗博雅有不同意見，苗博雅表示，市議會職權不包括變更大巨蛋使照，此一提案恐會讓民眾誤以為北市議會可以處理建照和使照內容；第二個理由是，使照註記第29點存在的效力，不會受到內政部函釋影響。

苗博雅接著表示，若要通過國民黨提案，需要加註意見，也就是議會決議不影響大巨蛋建照使照註記的效力，建照使照的註記變更，仍依循法定程序辦理；唯大巨蛋營運分潤，是基於現有使照議定，若未來變更使照註記，市府應於提高營收前始得辦理，透過這加註，不要讓外界誤會台北市會議幫遠雄放水。

由於苗博雅堅持要加註意見，為歷史留記錄，並表示若有人反對，就要表決。議長戴錫欽詢問昨天決議通過此案的教委會委員意見，教委會第二召集人李芳儒不同意苗博雅在提案內容再加註意見，戴錫欽宣布全案暫擱。由於明天是議會最後一次臨時大會，預料明天再送二、三讀。