快訊

連6降！蛋價再降2元「創近3年新低」 蛋商公會：下周應不會再降

柯文哲批賴總統背信棄義 總統府：逾越憲法帶頭造謠

獨／元大證券高層新布局 王義明升副董、郭明正接總經理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大巨蛋開演唱會再等一等！ 北市議會提案二讀未通過

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
針對台北大巨蛋舉辦演唱會等非體育賽事，議員提案北市府再函請內政部確認是否適用「建築技術規則」第127條，但下午在議會二讀未過。記者楊正海／攝影
針對台北大巨蛋舉辦演唱會等非體育賽事，議員提案北市府再函請內政部確認是否適用「建築技術規則」第127條，但下午在議會二讀未過。記者楊正海／攝影

國民黨議員張斯綱針對台北大巨蛋舉辦非體育賽事活動，提案北市府再函請內政部確認是否適用「建築技術規則」第127條，昨天議會教委會決議通過提案，今下午送議會二讀。由於社民黨議員苗博雅要求加註意見，認為「議會的決議不影響大巨蛋建照使照註記的效力」但議會教委會有議員反對，議長戴錫欽宣布提案暫擱，二讀未過關。

台北大巨蛋何時能辦演唱會，議會政黨協商無共識後，國民黨團已正式提案，針對大巨蛋無適用建築技術規則127條再度行文內政部，確保安全方向，使大巨蛋發揮最大經濟效益等提案，上周五國民黨28席黨籍議員簽署完畢，昨天在議會教委會開會討論，最後決議通過提案，今天送大會討論。

國民黨提案下午進大會討論時，苗博雅有不同意見，苗博雅表示，市議會職權不包括變更大巨蛋使照，此一提案恐會讓民眾誤以為北市議會可以處理建照和使照內容；第二個理由是，使照註記第29點存在的效力，不會受到內政部函釋影響。

苗博雅接著表示，若要通過國民黨提案，需要加註意見，也就是議會決議不影響大巨蛋建照使照註記的效力，建照使照的註記變更，仍依循法定程序辦理；唯大巨蛋營運分潤，是基於現有使照議定，若未來變更使照註記，市府應於提高營收前始得辦理，透過這加註，不要讓外界誤會台北市會議幫遠雄放水。

由於苗博雅堅持要加註意見，為歷史留記錄，並表示若有人反對，就要表決。議長戴錫欽詢問昨天決議通過此案的教委會委員意見，教委會第二召集人李芳儒不同意苗博雅在提案內容再加註意見，戴錫欽宣布全案暫擱。由於明天是議會最後一次臨時大會，預料明天再送二、三讀。

國民黨 大巨蛋 苗博雅

延伸閱讀

徐巧芯拿寶林案照片 北市政風：訊息最後在媒事組

訂藐視議會罪？苗博雅舉柯文哲、蔣萬安這些舉動恐被罰

苗博雅指北市社宅僅增300戶 5萬戶目標恐難達成？都發局回應了

柯文哲遭列被告 苗博雅：不一定涉貪但行政肯定有問題

相關新聞

大巨蛋開演唱會再等一等！ 北市議會提案二讀未通過

國民黨議員張斯綱針對台北大巨蛋舉辦非體育賽事活動，提案北市府再函請內政部確認是否適用「建築技術規則」第127條，昨天議會...

大巨蛋辦演場會有新進度？ 遠雄：消防安全審查將送審

各界持續關心台北大巨蛋何時能辦演唱會，市府昨表示待議會二、三讀就會請內政部確認是否適用「建築技術規則」第127條，議會教...

文湖線調整博愛座廣播內容 新北捷：讓位不該被侷限

捷運博愛座爭議持續，有民眾搭乘北捷文湖線時聽到廣播已調整成「博愛座年齡不是唯一標準，請發揮同理心、愛與關懷」。對此，新北...

新北小內閣還有下一波人事異動？ 侯友宜：用人唯才

新北市府小內閣再異動，人事處昨公布4局長1主委調任參事、技監，並同時代理局長。民進黨議員批市府沒提前告知，不尊重議會。新...

借鏡他國經驗！天母路口大改造 增庇護島、縮短行穿線

台北市交工處與新工處合作，進行忠誠路與士東路口的改造計畫，近期完工。交工處表示，該路口的行人及車輛動線進行全面檢討，包括...

青年局未來將設超長溜滑梯 蔣萬安先賣關子…拭目以待

台北市長蔣萬安成立青年局，蔣昨天視察青年局辦公室，並且建議可參考國外案例在大樓增設溜滑梯。蔣萬安上午出席健走趣啟動記者會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。