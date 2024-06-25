青年局未來將設超長溜滑梯 蔣萬安先賣關子…拭目以待

台北市長蔣萬安成立青年局，蔣昨天視察青年局辦公室，並且建議可參考國外案例在大樓增設溜滑梯。蔣萬安上午出席健走趣啟動記者會，媒體問及，真的有考慮在青年局那邊設兩層樓的溜滑梯？蔣先賣關子表示，大家可以拭目以待。

蔣萬安今天表示，青年局其實這個空間有非常多元的設施，親子館、有舞蹈教室、有開放的空間、展演廳等。1樓大廳大家進去可以看到它非常的寬敞、挑高，所以有跟局長殷瑋還有同仁討論，希望未來能夠吸引更多親子朋友一起來這邊共享遊憩。

蔣說，所以青年局所在的地點，可以做一個室內溜滑梯，不止讓前來的市民朋友、小朋友，或者讓辛苦同仁也可以使用這樣的溜滑梯。當然我們都在規劃當中，大家拭目以待。