影／博愛座爭議 蔣萬安：年齡不是唯一標準

近日屢傳博愛座讓座爭議，是否廢除博愛座再度引發討論。對此，台北市長蔣萬安今天受訪表示，會透過捷運站的廣播讓乘客了解博愛座的設置，年齡不會是唯一標準，而是要發揮同理心、愛與關懷。而賴清德總統昨天針對國會職權相關修法聲請釋憲及暫時處分，蔣萬安回應強調，民眾關心及迫切要解決的問題，是物價、居住、缺電等民生經濟議題，而不是政府持續做政治操作及社會對立。

北捷文湖線透過廣播機制，對乘客說明博愛座，年齡不是唯一標準，呼籲民眾發揮同理心，讓座給需要的乘客，頗獲好評。蔣萬安今天出席「2024台北健走趣」啟動記者會前，面對媒體提問是否會推廣到其他捷運路線或公車，蔣萬安表示，看到博愛座引起大家很多討論，也有各種不同的意見，捷運公司即刻在捷運站透過廣播的方式，讓民眾及乘客了解博愛座的設置，年齡不會是唯一標準，而是要發揮同理心、愛與關懷。蔣萬安希望透過各種方式宣傳，讓乘客或市民朋友可以了解博愛座是讓給真正有需求者。