新北1到5月交通事故受傷人數減10% 警續強化防制

新北市警察局交通大隊今天表示，今年1到5月A1、A2交通事故受傷人數較去年同期減少10%，交通事故事件也比去年同期少9%，將持續強化交通事故防制。

交通警察大隊透過新聞稿表示，今年1到5月A1（造成人員當場或24小時內死亡交通事故）、A2（造成人員受傷或超過24小時死亡交通事故）交通事故發生1萬8306件、61人死亡、2萬4831人受傷，比去年同期減少1859件、1死、2626傷。

交通大隊指出，今年1-3月交通事故30日內死亡數64人，較去年同期減少17%（減少13死）。

交通大隊表示，林口分局轄區今年1到5月僅發生1件A1死亡事故，較去年同期減少89%（減少8件），土城、永和、淡水及三峽分局轄區A1件數較去年上升，將持續強化事故防制。

交通大隊表示，機車交通事故占整體事故超過6成，因應暑假及開學季，將推機車安全月專案，以不停讓行人、無照駕駛、闖紅燈及超速（危險駕車）為主強化執法。

交通大隊指出，經過分析易肇事時段為上午7時到9時、下午5時到7時，易肇事路段有板橋區中山路、中和區景平路、三重區中正北路、新莊區中正路及淡水區民權路等。

新北警方呼籲機車及高齡者族群遠離大車，行經危險或彎道，要放慢車速並注意對向來車，民眾也可多使用大眾交通運輸工具。