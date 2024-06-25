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影／「2024台北健走趣」啟動儀式 蔣萬安希望運動成為市民日常

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
台北市長蔣萬安（左二）與市府團隊主持「2024台北健走趣」啟動儀式。記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安（左二）與市府團隊主持「2024台北健走趣」啟動儀式。記者侯永全／攝影

台北市長蔣萬安今天主持「2024台北健走趣」啟動記者會，他呼籲民眾走出戶外，踴躍參加介於散步與跑步之間的健走運動，並讓台北市運動中心更興盛，希望運動成為市民的日常。

根據統計，近10年台北市僅有四成市民有規律運動習慣，隨著交通與科技便捷及外送文化興起，導致民眾生活趨於靜態。有鑑於此，台北市政府衛生局為鼓勵市民身體力行養成健康生活習慣，並結合智慧科技及集點賽制，推出「2024台北健走趣」系列活動，設計三大任務關卡，串聯跨局處活動的加碼挑戰。民眾只要使用手機登錄活動平台，完成指定任務累積鑽石點數，即可換好禮及抽獎。

台北市蔣萬安市長表示，打造「運動之都」是台北市的目標，台北市政府積極跨域合作營造全場域的健康環境。為培養市民健康生活，台北市政府衛生局自6月25日起至10月25日推出為期4個月的2024台北健走活動，從問答挑戰賽的知能提升到結合載具起身健走，呼籲民眾踴躍參與，養成規律活動習慣，讓運動成為市民的日常，還有總價值超過30萬元的好禮等民眾來挑戰。

台北市長蔣萬安出席「2024台北健走趣」啟動記者會，在做健走操前脫下西裝外套。記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安出席「2024台北健走趣」啟動記者會，在做健走操前脫下西裝外套。記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安（左）出席「2024台北健走趣」啟動記者會，並在體能教練指導下做健走操。記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安（左）出席「2024台北健走趣」啟動記者會，並在體能教練指導下做健走操。記者侯永全／攝影

健走 運動

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