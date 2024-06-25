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大巨蛋商機！遠東餐廳估一年8億 東區商圈嘆：熱潮回穩

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北大巨蛋今天宣布園區正式開幕啟用，14家餐廳同步營運。記者余承翰／攝影
台北大巨蛋今天宣布園區正式開幕啟用，14家餐廳同步營運。記者余承翰／攝影

台北大巨蛋旁的「遠東GARDEN CITY」14家餐廳今天全面開幕，記者會中曝光3家全台首店並且祭出優惠。遠東SOGO表示，預計一年營業額上看8億元。不過，外界矚目的演唱會經濟，東區商圈發展協會坦言，東區店舖老闆有些心灰一冷，始終只聞樓梯響的階段。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示，大巨蛋商場「遠東GARDEN CITY」以14家餐飲先鋒，這次突破以往零售的時間限制，餐飲採全時段24小時或凌晨2點的夜經濟商機，而遠東百貨也朝永續目標，將大巨蛋計畫命名為水泥叢林也有綠核心概念，朝向國際矚目地標，也讓台灣消費者有新的驚喜。

遠東SOGO介紹，14家餐飲網羅日式、美式、港式等特色餐廳之外，更不乏台灣首間等名店，同時為了慶祝開幕，紛紛祭出優惠等吸引顧客，14家餐廳包括南側面的夜經濟7家、北側面的親子萌寵餐廳，預計一年營業額上看8億元，隨著地下街、影城和商場加入營運，未來估計全域開幕，第一年可創造百億業績。

遠東SOGO說，5月30日開幕第一天，午餐餐期吸引附近上班族嚐鮮，當天晚上人潮也明顯增加，各餐廳在開幕當天舉辦活動，開幕首周也適逢大巨蛋職棒龍象三連戰，吸引超過6萬球迷，帶動餐廳人氣，餐廳也把握球迷商機，推出專屬球迷優惠。

大巨蛋開幕至今，仍以棒球賽事為主，東區商圈發展協會理事長韓修和坦言，看棒球的觀眾較為固定，不太有變化，且賽事不是自己喜愛的球隊就不一定會到場支持，長時間下來，業績已經較為平穩，約比疫情前低一些。

韓修和說，蠻多東區店家老闆對於大巨蛋舉辦演唱會有些心灰一冷，「現在都還是沒有明確方向，只聞樓梯響的階段。」因此商圈得自己辦理活動自救，以符合現在店家的需求。他強調，依舊期盼大巨蛋周周有活動，不管是藝文或演唱會等，增加客群的面向。

台北大巨蛋今天宣布園區正式開幕啟用，遠雄巨蛋總經理李柏熹（右四）、SOGO董事長黃晴雯（右三）、中職聯盟秘書長楊清瓏（左五）等人一同為園區啟用揭幕。記者余承翰／攝影
台北大巨蛋今天宣布園區正式開幕啟用，遠雄巨蛋總經理李柏熹（右四）、SOGO董事長黃晴雯（右三）、中職聯盟秘書長楊清瓏（左五）等人一同為園區啟用揭幕。記者余承翰／攝影
台北大巨蛋今天宣布園區正式開幕啟用，14家餐廳同步營運。記者余承翰／攝影
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大巨蛋 東區 餐廳

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